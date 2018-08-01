«Чернянский поплавок»: весело и вкусно!

1 Авг. 11:55 2018-08-01T12:03:41+03:00

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Фестиваль рыбалки – добрая традиция Чернянской земли. Нынешний «Чернянский поплавок» стал уже шестым по счету. Как подчеркивают организаторы, что с каждым годом количество гостей фестиваля растет. Расширяется и география: народ съезжается из разных уголков Белгородчины и близлежащих областей.

- Мы рады видеть и уже хорошо знакомых, и совсем новых участников нашего праздника, - улыбается Елена Хамрабаева, заместитель главы администрации района по экономике и финансам. – Фестиваль задуман в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Чернянском районе», в первую очередь, для активного семейного досуга. Поэтому особенно приятно, что к нам приезжают папы и мамы, бабушки и дедушки, дети и внуки. И мы заботимся, чтобы каждый наш гость нашел себе занятие по душе и максимально зарядился положительными эмоциями!

Отличные песни – хорошее настроение!

И действительно, скучать на «Чернянском поплавке» никому не приходится. С самого раннего утра рыбаки удобно располагаются вокруг водоема, чтобы завоевать награды фестиваля. Примечательно, что рыбалка – это не только лишь мужское занятие: и прекрасная половина, и подрастающее поколение с одинаковым азартом управляются со снастями.

Группы поддержки рыбаков заняты не менее важным делом: готовят вкуснейшие угощения для всеобщего застолья. Отличного настроения добавляют выступления творческих коллективов под предводительством вышедшего из воды Нептуна, а с детской площадки несется звонкий смех самых маленьких гостей фестиваля.

Какая же рыбалка без дегустации ухи?

По окончании рыболовного соревнования строгое, но справедливое жюри оценило улов участников. В нынешнем году самых лучших и удачливых выбирали из без малого четырех десятков человек. Награды достались также и искусным кулинарам – дегустация ухи прошла шумно и оживленно, сопровождаемая рыбацкими байками и дружным смехом.

К сожалению, фестиваль «Чернянский поплавок - 2018» завершился, став еще одной красочной страницей истории района и Белгородской области. Жаль расставаться, но мы-то точно знаем: любители рыбалки, природы и отличного отдыха ровно через год опять встретятся на гостеприимной Чернянской земле. До новых встреч, любимый фестиваль!

До новых встреч, любимый фестиваль!

Поздравляем победителей фестиваля «Чернянский поплавок–2018»!

Номинация «Самый большой улов»:

1 место – Спасская Анжелика Александровна

2 место – Спасский Михаил Владимирович

3 место – Балычев Евгений Валерьевич

Номинация «Количество хвостов»:

1 место – Спасская Анжелика

2 место – Мышов Олег Павлович;

3 место – Асмалин Роман Викторович;

Номинация «За самую крупную рыбу»:

Балычев Евгений Валерьевич

Номинация «Сударыня»:

Туренко Марина Александровна

Номинация «Самый юный участник»:

Рязанцева Арина Евгеньевна (3 года)

Номинация «Самый возрастной участник»:

Гребенникова Анна Алексеевна (80 лет)

Номинация «Самая вкусная уха»:

Чернявская Наталья Владимировна