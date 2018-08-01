2018-08-01T12:03:41+03:00
Общество

«Чернянский поплавок»: весело и вкусно!

В селе Новая Масловка Ездоченского сельского поселения Чернянского района прошел областной фестиваль рыбалки «Чернянский поплавок»
Екатерина ПАПАКИНА
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Удачная рыбалка, подарки, вкуснейшая уха и бесконечное число добрых улыбок.Удачная рыбалка, подарки, вкуснейшая уха и бесконечное число добрых улыбок.
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Фестиваль рыбалки – добрая традиция Чернянской земли. Нынешний «Чернянский поплавок» стал уже шестым по счету. Как подчеркивают организаторы, что с каждым годом количество гостей фестиваля растет. Расширяется и география: народ съезжается из разных уголков Белгородчины и близлежащих областей.

- Мы рады видеть и уже хорошо знакомых, и совсем новых участников нашего праздника, - улыбается Елена Хамрабаева, заместитель главы администрации района по экономике и финансам. – Фестиваль задуман в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Чернянском районе», в первую очередь, для активного семейного досуга. Поэтому особенно приятно, что к нам приезжают папы и мамы, бабушки и дедушки, дети и внуки. И мы заботимся, чтобы каждый наш гость нашел себе занятие по душе и максимально зарядился положительными эмоциями!

Отличные песни – хорошее настроение!

Отличные песни – хорошее настроение!

И действительно, скучать на «Чернянском поплавке» никому не приходится. С самого раннего утра рыбаки удобно располагаются вокруг водоема, чтобы завоевать награды фестиваля. Примечательно, что рыбалка – это не только лишь мужское занятие: и прекрасная половина, и подрастающее поколение с одинаковым азартом управляются со снастями.

Группы поддержки рыбаков заняты не менее важным делом: готовят вкуснейшие угощения для всеобщего застолья. Отличного настроения добавляют выступления творческих коллективов под предводительством вышедшего из воды Нептуна, а с детской площадки несется звонкий смех самых маленьких гостей фестиваля.

Какая же рыбалка без дегустации ухи?

Какая же рыбалка без дегустации ухи?

По окончании рыболовного соревнования строгое, но справедливое жюри оценило улов участников. В нынешнем году самых лучших и удачливых выбирали из без малого четырех десятков человек. Награды достались также и искусным кулинарам – дегустация ухи прошла шумно и оживленно, сопровождаемая рыбацкими байками и дружным смехом.

К сожалению, фестиваль «Чернянский поплавок - 2018» завершился, став еще одной красочной страницей истории района и Белгородской области. Жаль расставаться, но мы-то точно знаем: любители рыбалки, природы и отличного отдыха ровно через год опять встретятся на гостеприимной Чернянской земле. До новых встреч, любимый фестиваль!

До новых встреч, любимый фестиваль!

До новых встреч, любимый фестиваль!

Поздравляем победителей фестиваля «Чернянский поплавок–2018»!

Номинация «Самый большой улов»:

1 место – Спасская Анжелика Александровна

2 место – Спасский Михаил Владимирович

3 место – Балычев Евгений Валерьевич

Номинация «Количество хвостов»:

1 место – Спасская Анжелика

2 место – Мышов Олег Павлович;

3 место – Асмалин Роман Викторович;

Номинация «За самую крупную рыбу»:

Балычев Евгений Валерьевич

Номинация «Сударыня»:

Туренко Марина Александровна

Номинация «Самый юный участник»:

Рязанцева Арина Евгеньевна (3 года)

Номинация «Самый возрастной участник»:

Гребенникова Анна Алексеевна (80 лет)

Номинация «Самая вкусная уха»:

Чернявская Наталья Владимировна

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