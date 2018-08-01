«Чернянский поплавок»: весело и вкусно!
Фестиваль рыбалки – добрая традиция Чернянской земли. Нынешний «Чернянский поплавок» стал уже шестым по счету. Как подчеркивают организаторы, что с каждым годом количество гостей фестиваля растет. Расширяется и география: народ съезжается из разных уголков Белгородчины и близлежащих областей.
- Мы рады видеть и уже хорошо знакомых, и совсем новых участников нашего праздника, - улыбается Елена Хамрабаева, заместитель главы администрации района по экономике и финансам. – Фестиваль задуман в рамках подпрограммы «Развитие туризма в Чернянском районе», в первую очередь, для активного семейного досуга. Поэтому особенно приятно, что к нам приезжают папы и мамы, бабушки и дедушки, дети и внуки. И мы заботимся, чтобы каждый наш гость нашел себе занятие по душе и максимально зарядился положительными эмоциями!
Отличные песни – хорошее настроение!
И действительно, скучать на «Чернянском поплавке» никому не приходится. С самого раннего утра рыбаки удобно располагаются вокруг водоема, чтобы завоевать награды фестиваля. Примечательно, что рыбалка – это не только лишь мужское занятие: и прекрасная половина, и подрастающее поколение с одинаковым азартом управляются со снастями.
Группы поддержки рыбаков заняты не менее важным делом: готовят вкуснейшие угощения для всеобщего застолья. Отличного настроения добавляют выступления творческих коллективов под предводительством вышедшего из воды Нептуна, а с детской площадки несется звонкий смех самых маленьких гостей фестиваля.
Какая же рыбалка без дегустации ухи?
По окончании рыболовного соревнования строгое, но справедливое жюри оценило улов участников. В нынешнем году самых лучших и удачливых выбирали из без малого четырех десятков человек. Награды достались также и искусным кулинарам – дегустация ухи прошла шумно и оживленно, сопровождаемая рыбацкими байками и дружным смехом.
К сожалению, фестиваль «Чернянский поплавок - 2018» завершился, став еще одной красочной страницей истории района и Белгородской области. Жаль расставаться, но мы-то точно знаем: любители рыбалки, природы и отличного отдыха ровно через год опять встретятся на гостеприимной Чернянской земле. До новых встреч, любимый фестиваль!
До новых встреч, любимый фестиваль!
Поздравляем победителей фестиваля «Чернянский поплавок–2018»!
Номинация «Самый большой улов»:
1 место – Спасская Анжелика Александровна
2 место – Спасский Михаил Владимирович
3 место – Балычев Евгений Валерьевич
Номинация «Количество хвостов»:
1 место – Спасская Анжелика
2 место – Мышов Олег Павлович;
3 место – Асмалин Роман Викторович;
Номинация «За самую крупную рыбу»:
Балычев Евгений Валерьевич
Номинация «Сударыня»:
Туренко Марина Александровна
Номинация «Самый юный участник»:
Рязанцева Арина Евгеньевна (3 года)
Номинация «Самый возрастной участник»:
Гребенникова Анна Алексеевна (80 лет)
Номинация «Самая вкусная уха»:
Чернявская Наталья Владимировна