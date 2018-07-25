Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг ВВВ- прогноз «Стабильный»

25 Июль 14:27 2018-07-25T14:28:00+03:00

Агентство отмечает, что кредитный рейтинг обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала, и позиции по фондированию и ликвидности, что соотносится со статусом Банка, который с ноября 2015 года проходит процедуру финансового оздоровления

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Позитивная оценка бизнес-профиля обеспечена за счет реализации стратегии Банка, заключающейся в восстановлении своих рыночных позиций путем наращивания кредитной активности, темпы роста ссудного портфеля превышают средние показатели по группе сопоставимых Банков, при одновременном повышении эффективности деятельности. Универсальный характер деятельности Банка определяет высокую диверсификацию его операционного дохода.

Банк демонстрирует устойчивый рост ключевых финансовых показателей. По данным бухгалтерской отчетности, за период с начала санации объем активов Банка увеличился в 1,5 раза и по итогам 6 месяцев 2018 года составил 504 млрд рублей. Начиная с 2016 года по настоящее время Банк стабильно показывает положительный финансовый результат, за указанный период собственные средства (капитал) Банка по РСБУ увеличились на 24 млрд рублей и достигли уровня 49 млрд рублей. Капитал Банка по МСФО за период с 2016 года по 1 квартал 2018 года увеличился на 30 млрд рублей, и достиг уровня 93 млрд рублей. Ряд показателей, характеризующий эффективность бизнеса Банка, сегодня превышает среднерыночный уровень.

В оценке риск-профиля отмечена повышенная доля проблемных и потенциально проблемных активов, с которыми Банк проводит соответствующие мероприятия в рамках финансового оздоровления, вместе с тем концентрация на крупнейших заемщиках и на высокорискованных отраслях оценивается АКРА как умеренная. Также в релизе АКРА отдельно отмечен факт освобождения баланса Банка от вложений в непрофильные активы.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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