2018-07-25T17:23:10+03:00
Общество

Фестиваль воздухоплавания «Небосвод Белогорья» пройдет в регионе уже в шестой раз

В программе экстрим-шоу «Четыре стихии», показательные выступления файбордистов и «Небесный вальс»
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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В Белгородской области пройдет фестиваль воздухоплавания.В Белгородской области пройдет фестиваль воздухоплавания.Фото: "КП" Архив
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В начале августа в Белгородской области по традиции пройдет фестиваль воздухоплавания. В этом году он будет проводиться уже в шестой раз. Ожидается, что в нем примут участие около 15 аэростатов.

«Небосвод Белогорья» будут покорять воздухоплаватели из разных городов России. Фото: "КП" Архив

«Небосвод Белогорья» будут покорять воздухоплаватели из разных городов России.Фото: "КП" Архив

«Небосвод Белогорья» будут покорять воздухоплаватели из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростова-на-Дону, Ярославской области, Ставропольского края, Тамбова и, возможно, белорусская команда. Программа обещает быть насыщенной и яркой.

В этом году фестиваль пройдет в шестой раз. Фото: "КП" Архив

В этом году фестиваль пройдет в шестой раз.Фото: "КП" Архив

Откроется фестиваль в пятницу, 3 августа. В этот день гостей ждут на площадке «Под дубом» в поселке Дубовое. Здесь состоится праздничный концерт, парад аэростатов и ночное свечение воздушных шаров.

Фестиваль стартует в пятницу, 3 августа. Фото: "КП" Архив

Фестиваль стартует в пятницу, 3 августа.Фото: "КП" Архив

Утром 4 августа все желающие смогут понаблюдать, как воздушные корабли пропалывают над Белгородским водохранилищем. В период с шести до семи часов вечера шары будут парить над областным центром. В 19.30 начнется праздничная программа на площадке перед учебно-спортивным комплексом Светланы Хоркиной. Жителям и гостям Белгорода обещают экстрим-шоу «Четыре стихии», показательные выступления файбордистов и «Небесный вальс» в исполнении светящихся паралетов. После фейерверка всех желающих приглашают к музею-диораме «Огненная дуга» на проекционное шоу.

Воздушные корабли пропалывут над Белгородским водохранилищем. Фото: "КП" Архив

Воздушные корабли пропалывут над Белгородским водохранилищем.Фото: "КП" Архив

В День города, 5 августа, в половине пятого дня ЯК-12М пронесет над диорамой флаг Белгорода размером 9 на 15 метров. С 17.00 до 17.30 в районе парка Победы и учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной – по руслу Везелки – можно будет понаблюдать за показательными выступлениями пилотажной группы «Первый полет». С 18.30 до 20.30 в районе Пикник-парка – мост Соломино – состоится зрелищное мероприятие с аэростатами «Кей-граб». Участники должны будут максимально приблизиться к кораблю и попасть специальным маркером в установленную на палубе корзину.

Организаторы обещают экстрим-шоу «Четыре стихии». Фото: "КП" Архив

Организаторы обещают экстрим-шоу «Четыре стихии».Фото: "КП" Архив

В региональной федерации воздухоплавания предупреждают, что в программу может внести свои корректировки небесная канцелярия.

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