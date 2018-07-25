Ремонтная программа Белгородэнерго выполняется с опережением графика

25 Июль 11:13 2018-07-25T11:13:56+03:00

На реализацию программы направлено более 156 миллионов рублей

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Белгородские энергетики подвели итоги реализации ремонтной программы за первое полугодие. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. уже отремонтировано 1073,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, 438 трансформаторных подстанций 0,4/6-10 кВ и 29 высоковольтных питающих центров 35-110 кВ. От древесно-кустарниковой поросли расчищено и расширено 398,1 га просек ЛЭП.

Энергетики завершили ремонт на подстанциях 35 кВ «Кретово», «Орлик» и «Новоуколово», обеспечивающих электроэнергией Губкинский, Чернянский и Красненский районы. Специалисты отремонтировали силовые трансформаторы, ячейки, выключатели и разъединители.

Фото: Пресс-служба Белгородэнерго.

В Волоконовском и Алексеевском районах также капитально отремонтированы протяженные участки ЛЭП. На линиях 35-110 кВ «Волоконовка – Пятницкое» и «Алексеевка – Острогожский район» заменены дефектные опоры, провода и оборудование, произведена расчистка трасс. Продолжаются работы на участках ЛЭП «Журавлики – Вислая Дубрава», «Великомихайловка – Анновка», «Старый Оскол – Обуховская №1».

Фото: Пресс-служба Белгородэнерго.

В июле и августе энергетики планируют отремонтировать подстанцию 110 кВ «Ракитное», обеспечивающую электроснабжение крупных промышленных и социальных объектов Ракитянского района. Завершаются работы на подстанции 110 кВ «Алексеевка», от которой запитано порядка 70 тысяч потребителей.

Фото: Пресс-служба Белгородэнерго.

Всего в этом году Белгородэнерго отремонтирует 2236 км ЛЭП 0,4-110 кВ, 786 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, расчистит 428 га просек ЛЭП. На эти цели планируется направить 644 млн рублей. Реализация запланированных мероприятий обеспечит качество и надежность электроснабжения потребителей, и будет способствовать бесперебойному функционированию электросетевого комплекса региона в осенне-зимней период.