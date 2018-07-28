2018-07-28T12:56:14+03:00
Общество

В Белгороде завершился ремонт дороги на Малой Богданке

На сегодняшний день в областном центре капитально отремонтировали уже 13 участков дорог
Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Капитальный ремонт еще продолжается на двадцати объектах.Капитальный ремонт еще продолжается на двадцати объектах.Фото: "КП" Архив
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Администрация Белгорода сообщила о завершении капитального ремонта дорог на 13 объектах. Работы окончены на улице Везельской от Кашарского проезда до подстанции «Западная», на Ватутина от Победы до 5 Августа, на улицах III Интернационала и Павлова на участках от Попова до Чумичова, а также на улице Булата Окуджавы. Откапиталили уже и Малую Богданку, от 111-го до 117-го дома и от Урожайной до здания Управления Федеральной службы государственной регистрации.

По информации мэрии, отремонтированы проезды между шестнадцатым и двадцать четвертым домом на Есенина, от II Лучевого переулка до улицы Пригородней, а также к дому №2 по Мишенина, к дому №1 «А» по Радиальной, переулки III Южный иI Лирический от улицы Раздобаркина до I-го Земского переулка.

Капитальный ремонт еще продолжается на двадцати объектах. На этих участках выполняется фрезерование старого покрытия, укладка нового дорожного полотна и тротуаров. Здесь также монтируют светофоры и обустраивают автобусные остановки. Сообщается, что к октябрю в городе капитально отремонтируют 50 объектов.

С понедельника начнется ямочный ремонт 600 квадратных метров дорог на улицах Сургутской, Харьковской, 5 Августа, проспекте Славы и Народном бульваре. На проспекте Богдана Хмельницкого, Свято-Троицком бульваре, Театральном проезде, улицах Белгородского полка, Харьковской, Коммунальной, Николая Чумичова и других будут наносить дорожную разметку. Белгородцев просят не бросать машины на проезжей части, чтобы не мешать работе техники.

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