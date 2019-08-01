Клиника неврозов «Здравие» - мы знаем, как вам помочь!
Специалисты клиники неврозов ООО «Здравие» имеют многолетний опыт работы, применяют различные методы лечения, гарантируют анонимность и индивидуальный подход. А аптека ООО «Здравие» осуществляет отпуск препаратов строго по рецептам, выписанным врачами государственных лечебных учреждений, врачами других лечебных учреждений, а также врачами клиники неврозов «Здравие».
Клиника неврозов ООО «Здравие» работает на рынке 15 лет и оказывает услуги в области психиатрии и наркологии.
ПСИХИАТРИЯ
Тревоги, страхи, депрессии
Паническое состояние, нарушение сна
Внутреннее напряжение
Прием детского психиатра
ПРИЕМ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА
НАРКОЛОГИЯ
Лечение алкогольной зависимости
Выезд на дом круглосуточно по Белгороду и области
Выведение из запоя
Кодирование от алкогольной зависимости
Медикаментозное сопровождение: дневной стационар, стационар на дому.
Внимание! Новое направление – КАБИНЕТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМЕТОЛОГИИ
Широкий спектр услуг для красоты и здоровья
Биоэпиляция
Скульптурный массаж лица
Лимфодренажный массаж лица и зоны декольте
Ждем вас по адресу:
г.Белгород, ул.Есенина, 16
Тел.: (4722) 73-01-03; 8-910-745-75-83; 36-43-43
Клиника неврозов ООО «Здравие»
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