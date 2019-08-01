Клиника неврозов «Здравие» - мы знаем, как вам помочь!

Специалисты клиники неврозов ООО «Здравие» имеют многолетний опыт работы, применяют различные методы лечения, гарантируют анонимность и индивидуальный подход. А аптека ООО «Здравие» осуществляет отпуск препаратов строго по рецептам, выписанным врачами государственных лечебных учреждений, врачами других лечебных учреждений, а также врачами клиники неврозов «Здравие».

Клиника неврозов ООО «Здравие» работает на рынке 15 лет и оказывает услуги в области психиатрии и наркологии.

ПСИХИАТРИЯ

Тревоги, страхи, депрессии

Паническое состояние, нарушение сна

Внутреннее напряжение

Прием детского психиатра

ПРИЕМ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА

НАРКОЛОГИЯ

Лечение алкогольной зависимости

Выезд на дом круглосуточно по Белгороду и области

Выведение из запоя

Кодирование от алкогольной зависимости

Медикаментозное сопровождение: дневной стационар, стационар на дому.

Внимание! Новое направление – КАБИНЕТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМЕТОЛОГИИ

Широкий спектр услуг для красоты и здоровья

Биоэпиляция

Скульптурный массаж лица

Лимфодренажный массаж лица и зоны декольте

Ждем вас по адресу:

г.Белгород, ул.Есенина, 16

Тел.: (4722) 73-01-03; 8-910-745-75-83; 36-43-43

Клиника неврозов ООО «Здравие»