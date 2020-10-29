Умение чувствовать: поэтесса Махоша учит читателей жить эмоциями

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Своими работами и собственным жизненным примером Махоша показывает, что даже в суровом на вид современном мире всегда есть место трепетным взаимоотношениям и человеческим переживаниям. Верой в право взрослых на эмоции поэтесса делится на своем сайте и в книжном формате.

Мария Волощук aka Махоша сама не понаслышке знает, что не везде и не всегда есть место эмоциям. Успешная бизнес-леди и мать двоих детей, она прекрасно понимает, как просто в будничной суматохе забыть о своем праве чувствовать и наслаждаться чувствами.

В своих работах Махоша предельно честна с читателем: она пишет о веселом и о грустном, о моментах печали и абсолютного счастья, о взлетах и падениях. Одним словом, она пишет о себе и обо всех нас – пишет без прикрас и фильтров, которыми так часто грешат социальные сети. По словам самой поэтессы, «чтобы писать по-настоящему, нужно прожить по-настоящему». Поэтому в творчестве Махоши каждый может найти себя – пусть несовершенного, но живущего, а не существующего.

Махоша признается, что стихи для нее – это продолжение эмоций. От них нельзя отмахнуться, ведь родившись, они просят внимания. Так что нередко поэтесса работает сразу над несколькими проектами: доосмысливает и публикует «прошлое», документируя при этом настоящее. Из последних завершенных проектов – «Сказ о том, как БаБа коня на скаку остановила». Это сказка для взрослых о женщине, которая ищет свое место в мире правителей и драконов. Сейчас Махоша продолжает работу над несколькими произведениями, среди которых продолжение антиутопии «Директория “Мусорщик”» и еще одна сказка в стихах.

В целом, философия Махоши строится на, казалось бы, очевидном правиле: каждый человек заслуживает счастья и права на мечты и желания. Но на деле, потерявшись в суматохе взрослой жизни, мы часто забываем об этом. Поэтесса стремится напомнить людям об этой простой истине с помощью «Хартии о правах и обязанностях взрослых людей», которая опубликована на ее сайте. Своей хартией Махоша обращается к внутреннему ребенку, живущему внутри взрослых, – к ребенку, который верит во все сказочное и волшебное. Вдохновляющий текст также провозглашает, что все мы от рождения наделены безграничным количеством возможностей.

Поэтесса любит «оживлять» свои эмоции, рисуя к ним иллюстрации. К своим стихам Махоша не только создает анимированные картинки, но также пишет целые картины и принимает участие в выставках. Так, например, она стала частью проекта «Ангелы мира».

Приобрести книги Махоши можно по ссылке, а начать знакомство с творчеством поэтессы можно на ее официальном сайте.

О Махоше:

Махоша – творческое альтер эго Марии Волощук. Как говорит сама автор: «Днём я настоящая бизнес-леди. Тушу избы, торможу и разгоняю коней, скачу сама впереди армии, а ночью ударяюсь оземь, сбрасываю с себя лягушачью шкуру и живу так, как хочу жить, в своём маленьком тесном, но таком родном мирке. Протискиваюсь между мольбертами и огромным рабочими столами, спотыкаюсь о кошек, болтаю с сыновьями, переписываюсь с читателями, пишу, рисую». Среди произведений Махоши – стихотворения, проза и сказки. В 2020 были опубликованы сборник стихов и сказок «Книга хочет на ручки» и сказка для взрослых «Сказ о том, как баба коня на скаку остановила».