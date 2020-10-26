Металлоинвест создал центры поддержки больных коронавирусом и орви

Компания помогает снизить нагрузку на врачей государственных клиник.

Ситуационные центры укомплектованы штатом медперсонала, и обеспечены всем необходимым для работы. Врачи-координаторы в дистанционном режиме проводят консультации, ведут динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников, помогают записаться на прием к врачам и на обследования в государственные больницы. По врачебному решению мобильные выездные бригады проводят забор биоматериала для проведения лабораторных обследований.

- Государственные медицинские учреждения сегодня работают под высокой нагрузкой, – прокомментировала Элина Мишустина, директор ООО «ЛебГОК-Здоровье». – Созданные центры не подменяют их функционал, но оказывают существенную консультационную и организационную поддержку заболевшим сотрудникам, что существенно снижает общее количество обращений и позволяет врачам сконцентрироваться на лечении.

Для новотроицких металлургов Уральской Сталицентр открылся на базе Медицинского центра Уральской Здравницы. Для сотрудников Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева – на базе ЧЛПУ «Санаторий «Горняцкий».

В Губкине и Старом Осколе начали работу дистанционные площадки общества «ЛебГОК-Здоровье» для сотрудников Лебединского горно-обогатительного комбината и Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова.

Как сообщают в Компании, коллективы Уральской Стали, ОЭМК, МГОК и ЛГОК работают в штатном режиме. На предприятиях реализуется комплекс необходимых мер по нераспространению коронавирусной инфекции, сохраняется строгий масочный режим.