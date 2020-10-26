Жители Белгородской области могут протестировать видеосервис

Пакет «Трансформер» включает в себя 5 000 популярных фильмов, мультфильмов и сериалов и 164 базовых телеканала.

Всем новым абонентам услуги «Домашний интернет», которые подадут заявки на тарифный план «Технология доступа 100» до 30 ноября 2020 года, предоставляется возможность бесплатно протестировать услугу «Видеосервис Wink» в течение 30 дней с момента подключения.

- Мы предлагаем нашим новым абонентам оценить услугу “Видеосервис Wink” от “Ростелекома” абсолютно бесплатно. Компания предоставляет ТВ-приставку и в течение целого месяца пользователю будут доступны для просмотра ТВ-каналы, фильмы и сериалы с пакетом “Трансформер”. Причем Wink можно просматривать не только на телевизоре, но и на смартфоне, планшете, компьютере или ноутбуке. После завершения тестового периода абонент сможет продолжить пользоваться сервисом. При этом первоначальная плата увеличится на 200 рублей и составит 650 рублей, - отметил Александр Куликов, заместитель директора – директор по работе с массовым сегментом Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

Участник акции может отказаться от услуги в любое время. Для этого ему нужно подать заявку в центр продаж и обслуживания или позвонить на горячую линию. Если же он решит продолжать пользоваться видеосервисом, то по завершении промо-периода услуги начинают тарифицироваться согласно тарифному плану. Платеж в рамках акции составляет 450 рублей.

Видеосервис Wink - это доступ более чем к 200 каналам и 12 тысячам фильмов и сериалов. К одной учетной записи можно привязать до пяти различных устройств: Smart TV или телевизор с приставкой, домашний компьютер или ноутбук, планшет или смартфон. Благодаря их синхронизации абонент может поставить на паузу эфир, который он смотрел, например, на ноутбуке, и продолжить просмотр с того же момента на планшете. Также понравившейся фильм или сериал можно скачать и «взять с собой» в дорогу, чтобы посмотреть даже там, где нет интернета

Пакет «Трансформер» включает в себя 5 000 популярных фильмов, мультфильмов и сериалов и 164 базовых телеканала. Дополнительно зрители могут выбирать еще из 112 телевизионных каналов, содержащихся в 10 мини-пакетах и фильмы из 2 подписок «More.TV» и «Детский клуб», оставив себе суммарно пять дополнительных пакетов. Мини-пакеты сгруппированы по тематике – для взрослых и детей, любителей спорта и саморазвития, мело- и киноманов, ценителей контента в ULTRA HD качестве. При этом в зависимости от пожеланий составляющие пакета можно менять каждый месяц без дополнительной платы.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».