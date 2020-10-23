Белгородский РЦК - лидер рейтинга нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Всего по всей стране к участию в нацпроекте планируется привлечь более 10 000 организаций

Белгородская область стала лидером в рейтинге субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций. Регион набрал 8,2 балла.

На втором месте Удмуртская Республика. Она отстает от Белгородской области всего на одну десятую. Третья по производительности Липецкая область с оценкой 6,9.

Такой рейтинг составляется раз в квартал и в нем учитываются различные показатели работы региональных центров компетенций. Так, эксперты оценивают уровень удовлетворенности работой РЦК, создание потоков-образцов, выполнение графика реализации мероприятий и планов по старту проектов и охвату предприятий.

Как отметила Елена Сидоренко, руководитель РЦК в Белгородской области, в период пандемии центр компетенций не остановил свою работу. Более того, удалось реализовать больше проектов в установленный срок.

- Силами тренеров РЦК было обучено в 3 раза больше сотрудников предприятий инструментам повышения производительности труда. Мы просто стараемся качественно и в срок выполнять свою работу. И это заслуга не только наша — нам помогают, — поделилась Елена Сидоренко.

Напомним, Региональный центр компетенций в сфере производительности труда в Белгородской области создан в 2018 году в рамках реализации нацпроекта. Всего по всей стране к участию в нацпроекте планируется привлечь более 10 000 организаций.

- Выражаем благодарность экспертам Регионального центра компетенций за оказание всесторонней поддержки и помощь в реализации проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря оперативной квалифицированной консультационной поддержке, мы перешли на новый уровень управления, который позволит нам минимизировать затраты, улучшить производственные процессы, повысить эффективность производства и конкурировать в области качества и эффективности с ведущими предприятиями отрасли, — со словами признательности обратился первый заместитель генерального директора ОАО «БАЗ» Анатолий Сафонов.

Благодаря этому проекту, снижаются издержки, а у предприятий повышается стимуляция к производительности. Также, организовано международное взаимодействие и методологическое сопровождение.

- Эксперты РЦК оказывали всестороннюю поддержку нашим специалистам во время реализации проекта. Руководствуясь обширной базой знаний, которую предоставил РЦК, нам удалось за эти полгода многое: мы увидели заострили внимание на устранение проблем, рационализировали загрузку трудовых ресурсов, повысили объемы производства и увеличили выручку на 16%. Эксперты РЦК внесли весомый вклад во внедрение на нашем предприятии системы подачи предложений по улучшениям и системы наставничества. Это повысило уровень вовлеченности работников в производственный процесс, — подчеркнул генеральный директор ООО «СПГ» Александр Зарубин.