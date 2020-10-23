Сбербанк вывел в собственное мобильное приложение полисы накопительного страхования жизни

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Сбербанк ввел продажу программ страхования жизни через мобильное приложение первым из российских банков. Об этом в ходе пресс-конференции, в четверг, 22 октября, рассказали старший вице-президент, руководитель Блока «Управление благосостоянием» банка Наталья Алымова и вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Игорь Мамонтов. В мероприятии приняли участие и журналисты региональных СМИ.

Думаю о будущем

Уже 22 октября в разделе «Инвестиции и накопления» мобильного приложения Сбербанк Онлайн появилась возможность оформить полисы накопительного страхования жизни. Предложение помогает собрать сумму, например, на оплату высшего образования или покупку квартиры. Однако в случае неблагоприятных событий банк произведет страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы.

- После снятия законодательных ограничений на продажу страховых продуктов на онлайн-площадках Сбербанк первым из российских банков вывел в собственное мобильное приложение полисы страхования жизни. Теперь в Сбербанк Онлайн всем россиянам доступна полная линейка инвестиционно-накопительных продуктов блока "Управление благосостоянием", включая страхование жизни, паевые инвестиционные фонды, ИИС с доверительным управлением, индивидуальные пенсионные планы (ИПП), - отметила Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка.

По программе «Думаю о будущем» можно накопить от 150 тысяч до 5 млн рублей. Срок накоплений - от 3 до 20 лет. Клиент сам выбирает вносить ли деньги единовременно или в рассрочку — ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Минимальный взнос - 2 тысячи рублей в месяц, 6 тысяч - в квартал или 24 тысячи - в год. Выплаты производятся по окончании программ.

При заключении договоров НСЖ на срок от 5 лет можно получать налоговый вычет в размере 13% от суммы взносов - но не более 15 600 рублей в год. Такая возможность сохраняется у клиента ежегодно в течение всего срока действия полиса.

У средств, вложенных в программы НСЖ - особый юридический статус. Они неприкосновенны при имущественных спорах.

- В дальнейшем «Сбербанк страхование жизни» будет поэтапно модифицировать программу НСЖ. Клиенты смогут подключить автоплатеж, формировать бо льшие суммы накоплений и копить в валюте, подключить дополнительные страховые риски, - полагает Наталья Алымова.

То есть со временем клиенты получат «онлайн-конструктор» и смогут собрать индивидуальное предложение. А разобраться с нюансами поможет чат-бот.

К 1 октября 2020 года в СК «Сбербанк страхование жизни» действует 680 тысяч договоров НСЖ и ИСЖ.

Интерес к инвестиционным и накопительным инструментам растет

За 9 месяцев 2020 года количество уникальных клиентов, которые оформили инвестиционно-накопительные продукты блока «Управление благосостоянием» Сбербанка, достигло 701 тысячи. Это на 34% больше в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

Вся линейка готовых инвестиционных и накопительных решений сегодня доступна в приложении Сбербанк Онлайн:

- ПИФы;

- индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с готовыми стратегиями;

- индивидуальные пенсионные планы (ИПП);

- стратегии доверительного управления;

- модельные портфели;

- страхование жизни.

- В 2020 году интерес клиентов к инвестиционным и накопительным инструментам нашего блока существенно вырос. По нашим оценкам, количество клиентов в ближайшие годы продолжит расти, в первую очередь за счет новых массовых инвесторов. В связи с этим мы видим свою задачу в том, чтобы наши готовые инвестиционные и накопительные решения были для клиентов полезны и удобны, - подчеркнул Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка.

За 9 месяцев 2020 года инвестиционный доход клиентов банка составил 28,5 млрд рублей. Среди лидеров по доходности: фонды «Потребительский сектор» и «Глобальный интернет» - они вошли в топ-10 самых доходных ПИФов.

- Мы готовим к выводу в Сбербанк Онлайн несколько новых решений, в частности первые инвестиционные инструменты для вложений в валюте - стратегии доверительного управления с порогом входа от 100 долларов, а также первую стратегию для «зеленых» инвестиций на основе принципов ESG», - рассказал Игорь Мамонтов.

В третьем квартале 2020 года продажи в Сбербанк Онлайн обеспечили 14% от общего объема вложений. При этом 33% клиентов инвестировали удаленно.