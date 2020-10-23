Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 23 октября 2020: Скорая работает на износ, число заболевших за сутки — 98 человек, ковид-медики не едят, не пьют и не говорят по мобильнику

Ковид-медики в "красной зоне" не едят, не пьют и не говорят по мобильнику. Фото: "КП" Архив

Количество неотложных вызовов увеличивается с каждым днем

В Белгородской области скорая помощь, которая обычно оказывает экстренную помощь, взяла на себя часть вызовов, за которые обычно отвечают поликлиники. Ситуацию с возросшей нагрузкой на скорую медицинскую помощь прокомментировала первый заместитель начальника областного департамента здравоохранения Людмила Крылова. Она отметила, что в последнее время часть их вызовов перенеслась на бригады скорой. Это произошло, с одной стороны, из-за увеличения количества заболевших с температурой, вызывающих врача на дом, и с другой стороны, из-за сложившегося дефицита кадров.

Ситуация сегодня такова, что заболевший, который не может дозвониться в поликлинику и вызвать врача на дом, вызывает скорую, чтобы не только получить медпомощь, но и понимать ситуацию с протеканием болезни.

В департаменте здравоохранения планирует разгрузить скорую от этой работы, привлекая новые кадров в поликлиники и больницы. Также Людмила Крылова отметила, что ведутся переговоры с частными клиниками области, которые могли бы выделить своих специалистов. Также в ближайшее время будут направлены письма в профильные образовательные учреждения соседних регионов для привлечения дополнительного числа ординаторов.

За минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 98 жителей области

Как сообщил федеральный штаб, по состоянию на 23 октября число новых пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 подтвержден в 98 случаях. Число заболевших с начала пандемии составило 10 750 человек.

В России новый антирекорд — 17 340 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 за минувший день. От заражения опасной инфекцией за минувшие сутки умерло 283 человека.

По Центральному Черноземью по случаям заболевания лидирует соседний с белгородской областью регион — Воронежская область, где за минувшие сутки число заболеваний составило 256 случаев (всего 22 812). В Орловской области — 117 случаев заболевания за сутки (всего 11 006), в Курской — 103 (9 966), в Тамбовской — 76 (9 158), в Липецкой — 80 (7 438).

В ковид-зону медикам запрещено проносить еду, телефоны и другие личные вещи

8 часов смены ковид-медики проводят в строжайшей изоляции. Они не едят и не пьют, прием пиши и воды происходит вне «красной зоны», куда они заходят в спецодежде. Также они не могут пронести в «красную зону» никакие личные вещи, в том числе и мобильники. Родственники нередко жалуются, объясняли в департаменте здравоохранения, что не могут дозвониться, но говорить по телефону в «красной зоне» физически невозможно. Сделано это для безопасности работающих с ковид-пациентами. Поесть и попить можно уже после смены, когда медицинский работник проведет санобработку и сменит одежду.