Работу белгородского центра компетенций высоко оценили федеральные эксперты

Руководитель РЦК в Белгородской области Елена Сидоренко.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в Белгородской области в октябре 2018 года. За это время к участию в нем присоединились уже более 60 предприятий, показав один из лучших показателей в стране.

Как отмечает Николай Соломон в своем письме: «Руководитель РЦК Сидоренко Елена Евгеньевна и коллектив центра под ее руководством своевременно и качественно выполняют мероприятия федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», активно участвуют в совершенствовании методологии применения инструментов повышения производительности труда, применяют и разрабатывают новые эффективные решения, распространяют лучшие практики и делятся своими наработками с коллегами из других регионов».

Напомним, основная задача национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» – обеспечение eжегодного темпа роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже 5% к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. К участию в проекте планируется привлечь не менее 10 000 предприятий в 85 субъектах России.

В Белгородской области в рамках реализации проекта планируется до 2024 года вовлечь в реализацию национального проекта 179 предприятий региона, оказать экспертную поддержку ФЦК и РЦК 97 предприятиям и обучить 1500 сотрудников организаций методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства.