Еще одно белгородское предприятие завершило свое участие в Национальном проекте

Клиентами предприятия являются как российские потребители, так и представители стран СНГ и ближнего зарубежья.

В Белгороде завершился очередной пилотный проект в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». ООО «Стандарт пластик групп» — лидер в сфере производства пластиковой мебели и одноразовой посуды – вступил в нацпроект в марте 2020 года. А в качестве пилотного был выбран продуктовый поток производства одноразовых контейнеров Fresh Pack и тарелки 220 мм на линиях OMV 76 и OMV 86. Клиентами предприятия являются как российские потребители, так и представители стран СНГ и ближнего зарубежья.

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За время реализации проекта на предприятии удалось решить ряд проблем, что позволило увеличить выработку готовой продукции. Ключом к успеху стало детальное, пооперационное изучение процесса изготовления продукции. Так же был организован вывоз готовых изделий из производства на стеллажное хранение на склад, что позволило сократить время протекания процесса в продуктовом потоке на 55%, а объем незавершенного производства на 51%.

- На складе был изменен принцип подготовки готовой продукции к отгрузке клиентам. Для соблюдения графика отгрузки рабочая группа разработала стандартную операционную процедуру «Обмотка паллеты стрейч-пленкой на паллетообмотчике» — эффективность возросла на 25%, — рассказал руководитель рабочей группы по оптимизации производственного потока Михаил Соколов.

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Участие в нацпроекте позволило предприятию повысить производительность труда и производственную культуру, уровень квалификации и вовлеченность персонала. В компании улучшили условия труда и отдыха работников пилотного потока, а также внедрили систему подачи предложений по улучшениям и наставничество.

Для повышения эффективности всего предприятия в рамках проекта были установлены бизнес цели на год, внедрены регулярные планерки на разных уровнях, позволяющие оперативно принимать решения на основе визуальных данных.

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Как отметила Елена Сидоренко, руководитель нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Белгородской области, для руководства завода коллектив – самое важное. Так, у работников появилась возможность получить дополнительное материальное вознаграждение за подачу предложений по улучшениям, за наставничество и обучение сотрудников предприятия. Что, собственно, уже активно реализуется на практике.

- От всей команды РЦК искренне хочу поблагодарить генерального директора Зарубина Александра Валерьевича, рабочие группы и весь коллектив предприятия. Благодаря высокой вовлеченности руководителя, проект был успешно реализован в срок, несмотря на то, что в других регионах сроки были сдвинуты из-за пандемии. Теперь повышение производительности труда в культуре предприятия, так как сами люди начали предлагать улучшения в своих процессах и видеть реально резервы по росту производительности. Это и есть бережливое мышление, - подчеркнула Елена Евгеньевна.

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Фото: Борис Ечин.