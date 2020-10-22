Дефицита аппаратов ИВЛ в Белгородской области нет. Фото: "КП" Архив

Первый заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова на очередном брифинге привела региональную статистику по наличию аппаратом искусственной вентиляции легких в области, отметив, что дефицита этих аппаратов в области нет. Всего в медицинских организациях есть 403 аппарата,. Из них 249 задействовано на ковидных площадках, еще 54 находятся в машинах скорой медицинской помощи и 100 аппаратов ИВЛ используют в других реанимационных отделениях по всем профилям. Также она подчеркнула, что еще 65 аппаратов ИВЛ поступят в область в ближайшее время.

В департаменте здравоохранения отметили, что аппараты ИВЛ докупают согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения, где указано, что определенный процент коек должен быть оснащен ИВЛ.

Отметим, что по сообщению федерального штаба за минувшие сутки в области зарегистрировано 95 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии коронавирусом заболели 10 652 жителя