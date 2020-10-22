Больше 3 тысяч белгородцев выбрали единый счет за услуги «Ростелекома»

Акционное предложение действует до 1 января 2021 года.

За год более трех тысяч абонентов «Ростелекома» в Белгородской области перешли на единый лицевой счет, который объединяет используемые ими услуги – мобильную связь, интернет и мультимедийную платформу Wink.

- Мы видим, что спрос на пакетные тарифы “Ростелекома” устойчиво растет, потому что абонентам так удобнее оптимизировать свои расходы на услуги связи. Выгода очевидна, и белгородцы именно поэтому выбирают пакетные тарифы. Подключая тарифы с мобильной связью, абоненты имеют возможность перейти в “Ростелеком” со своими прежними номерами. Всего же к одному лицевому счету можно привязать до пяти СИМ-карт. Это очень удобно для семьи, когда нужно оплачивать не только свои расходы на мобильную связь, но и регулярно переводить деньги на счета детей или родителей, - подчеркнул Григорий Кузьменко, директор Белгородского филиала ПАО «Ростелеком».

- Мы совсем недавно стали абонентами компании и с радостью осваиваем новые сервисы, которые теперь у нас появились. Я в восторге от интерактивного телевидения и платформы “Ростелеком Лицей”. Особенно мне нравится то, что мы можем сами управлять просмотром, и наши любимые фильмы идут без рекламы. Безусловно, очень удобно, что все услуги включены в один счет и оплачиваются одномоментно, - поделилась Юлия Юргулевич, жительница г. Строитель.

Комплексное решение «Технологии без границ» за 639 рублей в месяц позволяет пользователям объединить на одном лицевом счете домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/c, видеосервис «Wink» с максимальной выгодой в рамках акции «Включайте выгоду» и 1 200 минут мобильной связи. В предложение включены также 100 Гб мобильного интернет-трафика, которые не расходуются при использовании мобильного приложения «Wink» и при общении в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber. «Ростелеком» предоставляет абонентам в аренду специальное оборудование: Wi-Fi-роутер, обеспечивающий высокую скорость беспроводного соединения, и ТВ-приставку. Акционное предложение действует до 1 января 2021 года.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».