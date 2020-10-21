Белгородские энергетики в приоритетном порядке обеспечивают мощностью объекты здравоохранения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С января по сентябрь «Россети Центр Белгородэнерго» выполнил свыше 3,5 тысяч договоров технологического присоединения мощностью 83,7 МВт (78% от плана года). К электрическим сетям подключено 2 847 физических лиц (43,7 МВт) и 734 юридических лиц (36,2 МВт), в том числе порядка 100 социальных объектов и более 10 крупных объектов промышленности и АПК, работающих по программам импортозамещения.

В период сложной эпидемиологической обстановки на особом контроле Белгородэнерго электроснабжение объектов здравоохранения. В текущем году энергетики на 132 кВт увеличили мощность и повысили надежность электроснабжения корпуса №1 детской областной больницы, где развернуты койки для госпитализации пациентов с диагнозом COVID-19. В приоритетном порядке подключили к сетям Чернянскую ЦРБ имени Гапотченко. По заявке муниципалитета энергетики проложили четыре кабельные линии общей протяженностью 800 метров, обеспечив лечебное учреждение мощностью в объеме 230 кВт. Обеспечено увеличение мощности городской больницы №2 и инфекционной клинической больницы им. Е.Н. Павловского.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Кроме этого, к централизованному электроснабжению подключены фельдшерско-акушерские пункты в селах Ивановка (Губкинский район), Селиваново (Валуйский район), Николаевка и Пушкарное (Белгородский район), Призначное (Прохоровский район).

- Сегодня медучреждения находятся на передовой борьбы с эпидемией, поэтому мы делаем все возможное, чтобы обеспечить их надежное и бесперебойное электроснабжение. Все заявки на увеличение мощности выполняются в приоритетном порядке в максимально сжатые сроки, - подчеркнул заместитель генерального директора – директор «Россети Центр Белгородэнерго» Сергей Демидов.

В общей сложности с января по сентябрь электроэнергией обеспечено свыше 100 социально значимых объектов, в числе которых детские сады в Белгороде, Алексеевке, Белгородском и Валуйском районах, школы в Белгороде, Грайвороне, Майском и Таврово, селах Монаково (Старооскольский район), Кочегуры (Чернянский район) и Сергиевка (Краснояружский район), ремесленный парк в Колотиловке, ледовый дворец «Серебряный донец» детской спортивной школы по зимним видам спорта и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Никитовка Красногвардейского района.

В числе крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов, подключенных в 2020 году, завод по выпуску изделий для железной дороги в поселке Северный Белгородского района присоединенной мощностью 750 кВт, новые производственные корпуса «Эдвансд Фарма», цех по производству рапсового масла потребляемой мощностью 677 кВт в хуторе Богатый Новооскольского городского округа, многотопливный заправочный комплекс мощностью 580 кВт в Губкине, электропечь для закалки стекла в Старом Осколе присоединенной мощностью 2000 кВт, новая площадка цементного комбината завода «Красная Гвардия», специализирующегося на выпуске строительной продукции.

В частности, для увеличения мощности цементного комбината в Красной Гвардии энергетики модернизировали основной центр питания - подстанцию 35-110 кВ «Ливенка» с заменой трансформаторов на более мощные. После этого общая мощность предприятия достигла 1200 кВт.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В 4-м квартале будет подключен к сетям элеватор в поселке Троицкий (Губкинский район), овощехранилище в селе Верхнее Кузькино (Чернянский район), завод по производству пластмассовых изделий в поселке Октябрьский и другие объекты.

Подключение осуществляется в максимально сжатые сроки в соответствии с условиями договора. Напоминаем, что в период сложной эпидемиологической обстановки

подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно на портале «ТП.РФ» (https://портал-тп.рф/). Для этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, задать логин и пароль. После активации заполнить форму заявки, выбрав нужный тип подключения, основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов.