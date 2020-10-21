Белгородскую область накрыли первые заморозки

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Первые заморозки пришли в Белгородскую область, ночью температура в некоторых районах опустилась до 2 градусов мороза.

Сегодня днем, как информируют синоптики, в областном центре температура составила +9 градусов, к вечеру столбик термометров в Белгороде покажет +8, в течение дня будет пасмурно, осадков не ожидается.

22 октября в регионе несколько потеплеет, днем температура покажет +12-13 градусов, а ночью +9. Последний рабочий день недели, 23 октября, будет еще теплее: к средине дня температура составит +16 градусов, ночью опустится до +11. И 22, и 23 октября сохранится пасмурная погода, без осадков.