Металлоинвест: ориентир на развитие!

В 8 номинациях конкурса участие приняли 152 компании.

«Металлоинвест» одержал победу в номинации «За вклад в социальное развитие территорий». Награждение Компании состоялось в рамках Недели российского бизнеса, проводимой Российским союзом промышленников и предпринимателей.

- Металлоинвест является ключевым партнером и крупнейшим налогоплательщиком городов и регионов, где расположены предприятия Компании, – подчеркнула директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – В 2019 году Компания направила почти 6 млрд рублей на развитие социально-культурной среды, образования, здравоохранения и спорта, а также поддержку незащищенных слоев населения. Наша цель – формирование активных сообществ, готовых участвовать в решении важных для города задач и развития территории.

Устойчивое развитие – основа стратегии Металлоинвеста. Безопасность труда и производства, высокое качество продукции и клиентоориентированность, соблюдение правовых и этических норм, ответственность и забота о будущих поколениях – ключевые принципы Компании.

Деятельность Металлоинвеста в этом направлении неоднократно отмечалась профессиональным сообществом. Компания становилась победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», предприятия Металлоинвеста признавались «Российской организацией высокой социальной эффективности». В конце прошлого года Компания вновь вошла в число лидеров индексов РСПП в области устойчивого развития – «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития».

В 2019 году Металлоинвесту был присвоен «Серебряный» уровень рейтинга компании EcoVadis с итоговой оценкой в 60 баллов при среднем значении по отрасли 43 балла. В 2020 году Компания получила оценку от агентства ISS ESG на уровне «С–», показав результат выше среднего уровня в металлургическом секторе.

Металлоинвест придает большое значение открытости и обмену опытом для достижения стратегических целей устойчивого развития. С этой целью Компания с 2009 года публикует нефинансовую отчетность. В 2019 году Металлоинвест занял высокое 4-ое место в рейтинге открытости горнодобывающих и металлургических компаний WWF.

Всероссийский конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проводится РСПП ежегодно. Цели конкурса – содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам РФ, а также определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических и социальных показателей их деятельности.

Компания неоднократно признавалась победителем конкурса РСПП в различных номинациях: «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития», «За экологическую ответственность», «За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий», «За вклад в решение социальных проблем территорий».