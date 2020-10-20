Российские металлурги обменялись опытом

Коллеги вели диалог в области технического обслуживания и ремонта.

Директора по ремонтам и эксперты АО «Карельский Окатыш», АО «Олкон», АО «Яковлевский ГОК», АО «Северсталь Менеджмент» и дивизиона «Северсталь Российская Сталь» провели установочные совещания, на которых обсудили актуальные вопросы повышения эффективности проведения ремонтов, современных подходов к управлению активами, оценки и управления рисками. В ходе посещения ремонтных площадок предприятий в реальных условиях оценили уровень организации работ.

- Подобные встречи с коллегами из горно-металлургических компаний России – полезный опыт, – отметил Дмитрий Казанцев, директор по оборудованию Лебединского ГОКа. – Обмен лучшими практиками, свежий взгляд на процессы и операции, разбор конкретных достижений, позволяет сравнивать и корректировать шаги в процессе изменений системы ТОиР. Нам есть чему учиться друг у друга, перенимать уникальные наработки, адаптировать их для себя и успешно применять.

Ряд вопросов обсуждался прямо на промплощадке.

- Встреча с коллегами прошла продуктивно, – сказала Елена Пьянова, начальник управления по развитию и эффективности производственных активов Михайловского ГОКа. – Делились своим видением тех или иных процессов, сравнивали применяемые технологии, искали пути решения схожих проблем. В итоге – каждый из нас приобрел ценный опыт, способный помочь достичь более высокого уровня в вопросах развития ремонтных служб.

Открытый диалог по широкому спектру производственных вопросов является привычной практикой в партнёрских отношениях между двумя лидерами горно-металлургической отрасли.

- Мы отметили высокий уровень готовности ремонтных служб Металлоинвеста, мощные ремонтные базы, оснащённость современными инструментами и материалами и высокую вовлеченность руководителей и сотрудников в связанные с ТОиР вопросы, – прокомментировал Юрий Силин, заместитель директора по ремонтам дивизиона «Северсталь. Российская Сталь» и ресурсных активов. – Это отличная основа для дальнейшего развития и трансформации ремонтных служб по самым высоким стандартам индустрии.

Компания «Металлоинвест» в 2020 году приступила к реализации масштабной программы трансформации ремонтных служб своих предприятий. За три года её реализации предстоит провести глубокую реорганизацию функции ТОиР, изменения в культуре процессов планирования, организации и выполнения технического обслуживания и ремонтов технологического оборудования, ориентированных на надежность, обеспечить устойчивое, работоспособное состояние основных активов предприятий, усовершенствовать практические методы работы сотрудников, развить компетенции и улучшить систему мотивации ремонтного персонала, построить систему управления, отвечающую современным требованиям ведения бизнеса.