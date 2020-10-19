Банкротство предприятия – не панацея от долговой кабалы. Почему – рассказывает юрист Али Тхакахов

.

Кредиторы уже не хотят ждать и верить, а начинают предпринимать активные действия. Идут суды, возбуждаются исполнительные производства, арестованы счета. Многие руководители фирм, попавших в долговую кабалу, считают банкротство своего предприятия выходом из сложившейся ситуации. Так ли это на самом деле?

Для начала напомним важный момент. Когда преприятие признается банкротом – это лишь начало большого и сложного пути. Его итогом будет считаться лишь вынесение решения суда о прекращении производства по делу о банкротстве. Кроме того, как следует из смысла ст. 149 ФЗ «О банкротстве», итогом процедуры банкротства является ликвидация фирмы-должника и внесение в ЕГРЮЛ соответствующей записи. Да, существует финансовое оздоровление и внешнее управление, при помощью которых можно спасти компанию. Но это скорее исключение, чем правило. Чаще всего, решаясь на банкротство компании, руководитель уже принимает решение о прекращении ее деятельности. Однако, считать, что фирму можно просто ликвидировать и таким образом списать все ее долги – большая ошибка.

Во-первых, банкротство – процедура долгая. В среднем ее продолжительность составляет год и больше. При этом вся стоимость производства по банкротному делу ложится на плечи должника. Именно его средства будут направлены на оплату услуг арбитражного управляющего, возмещение расходов на публикации, госпошлины, почтовые расходы и т.п.

Во-вторых, если банкротство идет не по упрощенной схеме, сначала водится процедура наблюдения. И тогда все руководство компании отстраняется от ведения ее дел, «бразды правления» передаются конкурсному управляющему. По сути, это постороннее лицо, которому предоставляется доступ, в том числе, к коммерческой тайне и иной конфиденциальной информации. Согласитесь, не всегда это безопасно.

Кроме того, уже во время процедуры банкротства конкурсный управляющий будет искать имущество и любые другие актив компании. А если найдет – будет реализовывать. А затем за счет вырученных средств погашать требования кредиторов. «Подготовиться» к этому путем скрытия имущества, заблаговременной его продажи, дарения и т.д. практически невозможно. В ходе производства в рамках банкротного дела будут проверять все сделки за последние три года. Те из них, которые покажутся конкурсному управляющему сомнительными, будут оспорены. Юрист Али Тхакахов, проанализировав судебную практику, приходит к выводу, что суды все чаще стали удовлетворять ходатайства арбитражных управляющих о признании сделок недействительными. В некоторых случаях такие действия по выведению активов могут быть квалифицированны как умышленное уголовно-наказуемое деяние. И тогда руководителю может грозить ответственность по статье «Мошенничество».

Юрист Али Тхакахов обращает внимание и на еще один опасный момент, связанный с банкротством компании. И опасен он для руководящих лиц фирмы-банкрота. Это субсидиарная ответственность. Если говорить простыми словами, когда у компании-должника нет собственных денег, чтобы рассчитаться с кредиторами, средства возьмут из личного кошелька руководства. Да, в п. 1 Постановлении Пленума ВС РФ №53 от 21.12.2017 отмечено, что субсидиарно руководителей банкрота можно привлекать лишь в качестве исключительной меры. Но исходя из последних тенденций, процент привлечения арбитражными судами к «субсидиарке» контролирующих лиц должника растет с каждым годом. Причем, в Законе о банкротстве закреплено, что размер финансовой ответственности директора приравнивается к суммарной задолженности перед всеми кредиторами.

Как видно, прежде чем банкротить компанию, нужно тщательно обдумать этот шаг: действительно ли банкротство поможет избавиться от финансовой кабалы или приведет к еще большим, и даже персональным, проблемам.