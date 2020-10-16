Бизнес нуждается в видеонаблюдении

Камеры используются не только для повышения продуктивности сотрудников, но и для предотвращения преступной деятельности.

Забота о безопасности сотрудников, обеспечение результативности производственных процессов, сохранность имущества. Одним из наиболее доступных средств решения этих задач для предпринимателей становится видеонаблюдение.

Камеры используются не только для повышения продуктивности сотрудников, но и для предотвращения преступной деятельности.

Какие основные причины, по которым компании должны выбрать услугу видеонаблюдения и что заслуживает пользовательского внимания? Об этом рассказал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Белгородского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Юдин:

- На смену аналоговым системам видеонаблюдения сегодня пришли IP-камеры, которые дают более совершенные способы управления и хранения записей. Теперь для владельцев бизнеса мы предоставляем облачные цифровые решения, которые помогают заказчикам получать ощутимые преимущества и быть на шаг впереди конкурентов.

Какие же плюсы?

СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Размещение камер обходится дешевле, чем наем сотрудников охраны. Системы видеонаблюдения становятся более интеллектуальными, а сами камеры применяют датчики движения и автоматическое мобильное уведомление, что позволяет моментально связаться с правоохранительными органами. Оборудование гарантирует четкое изображение и ночную инфракрасную съемку.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОДАЖ

Интеллектуальная система представляет точные аналитические данные. Видеоналитика собирает сведения от обычного подсчета посетителей, до оценки загруженности касс и маршрута клиентов магазина. Это позволит наиболее рационально разместить товары.

КОНТРОЛЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Видеокамеры могут быть интегрированы в производственные системы для мониторинга происходящих процессов. Это позволит вовремя заметить и предотвратить возможные инциденты в производственных цехах, определить наличие дефектов в выпускаемой продукции.

Это неокончательный набор возможностей − услуга постоянно развивается. В 2020 году «Ростелеком» дополнил линейку решений видеоконтроля тепловизионным оборудованием.

Платформа видеонаблюдения уже успешно применяется в более чем 35 тысячах организаций по всей стране.

Подробности и условия подключения можно узнать на сайте компании, по телефону горячей линии 8-800-100-0-800 или в офисах продаж и обслуживания клиентов.