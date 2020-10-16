В Белгороде открыли первый в России «Бизнес-остров»

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В Белгородском торговом комплексе МЕГА-ГРИНН открылся первый в России «Бизнес-остров». Теперь сама идея старта собственного бизнеса стала доступнее для каждого человека.

Организаторы проекта решили создать единое окно для предпринимателей в новом формате франшизы. Предварительно был проведен опрос среди представителей малого бизнеса, в ходе которого выяснилось, что большинству респондентов (88%) было бы удобно провести регистрацию и дальнейшее обслуживание в одном месте.

«Бизнес-остров» - служит этой цели. Это совершенно новая, уникальная концепция предоставления услуг по регистрации и обслуживанию собственного бизнеса. Любой посетитель торгового центра теперь имеет возможность зарегистрировать здесь ИП или юридическое лицо, открыть счет и получить все продукты и сервисы, необходимые для успешного ведения бизнеса. Например, подключить онлайн-кассу, эквайринг, изготовить печать и выпустить электронно-цифрую подпись.

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Генеральный директор АО «Деловая среда» Виталий Тарасов:

«Мы - компания, которая занимается развитием предпринимательства в России. Один из наших сервисов – регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета для ИП и ООО. Мы решили упростить этот процесс для предпринимателей. И эту концепцию хотим пилотировать в Белгороде впервые в России».

Пилотный проект в Белгороде стартовал 15 октября 2020 года и продлится до 31 января 2021 года. В банке не скрывают, что рассчитывают в ходе реализации проекта привлечь новых клиентов из числа потенциальных предпринимателей.

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Заместитель управляющего Белгородским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чермошанский:

«Все услуги осуществляются здесь и сейчас, без визита в налоговую и в банк. В период сложной эпидемиологической ситуации это позволит минимизировать контакты с другими людьми. И несомненно - это удобно. Чтобы начать свое дело, не нужно искать информацию по регистрации в интернете, нанимать юриста-посредника или самостоятельно заполнять формы в налоговой. Достаточно просто обратиться в «Бизнес-остров».

Запуск проекта - это уверенный шаг на пути преобразования сложных процедур в простые и доступные всем решения. «Бизнес-остров» ждет посетителей ежедневно с 10 до 22 часов.