Эксперты Британского института стандартов высоко оценили систему управления промбезопасности Лебединского ГОКа

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Лебединский горно-обогатительный комбинат (входит в компанию «Металлоинвест») подтвердил соответствие системы управления промышленной безопасностью и охраной труда международному стандарту.

Этот стандарт регламентирует порядок разработки, внедрения систем менеджмента, имеющих непосредственное отношение к охране здоровья работников и обеспечению безопасных условий труда.

Эксперты Британского института стандартов BSI (British Standards Institution), проводившие инспекционный аудит системы управления промышленной безопасностью и охраной труда на предприятии, высоко оценили организацию рабочих мест, обеспечение сотрудников комбината спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. Также отличные показатели у ГОКа по уровню проведения мероприятий по предотвращению травматизма, качеству документооборота и соответствию требованиям законодательства.

- Основным направлением аудита была проверка организации работы в области охраны труда и промышленной безопасности, здоровья сотрудников комбината, – отметил Андрей Шульга, ведущий аудитор Британского института стандартов. – По результатам проведенных работ заявляем, что Лебединский ГОК подтвердил соответствие системы управления промышленной безопасностью и охраной труда стандарту ISO 45001:2018.