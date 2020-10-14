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В «Ростелеком. Лицей» можно прокачать русский язык с редактором творческого альманаха Artifex

Курс рассчитан на учащихся 10 и 11 классов, но будет полезен и родителям, которые хотят повысить уровень своей грамотности
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Эксклюзивный курс русского языка составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта.

Эксклюзивный курс русского языка составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта.

«Ростелеком. Лицей» представляет новый эксклюзивный курс русского языка, который ведет главный редактор творческого альманаха Artifex, филолог и литературовед Николай Жаринов.

В некоторых регионах из-за пандемии коронавируса снова вводят режим вынужденной изоляции, школы переходят на дистанционное обучение. Заняться самообразованием — отличный способ провести время с пользой, а школьникам — не отстать от учебной программы. В этом ученикам и их родителям поможет цифровой сервис образования «Лицей», где представлена не только школьная программа, но и большая библиотека развивающих курсов.

Николай Жаринов — магистр филологии и культурологии. Более 12 лет преподавал русский язык и литературу в Гуманитарном институте телевидения и радиовещания, Институте журналистики и литературного творчества и других образовательных учреждениях. Николай — создатель и главный редактор творческого альманаха Artifex и видеоблога на YouTube.

- В 10 и 11 классах школьники, как правило, уже знают, куда будут поступать, но независимо от того, в каком вузе они будут учиться и какую выберут профессию, русский язык понадобится везде. Любой профессионал, будь то журналист или программист, экономист или биолог, должен уметь грамотно излагать свои мысли. В рамках образовательной программы на платформе "Ростелеком. Лицей" мы овладеем искусством грамотно говорить и писать. По окончании курса ученики заполнят пробелы в знаниях русского языка и структурируют теорию по всей школьной программе, — рассказал Николай Жаринов.

Эксклюзивный курс русского языка составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Каждую тему можно закрепить на специальном интерактивном тренажере, который помогает запомнить правила и усвоить тему. К видеоурокам также прилагается теоретическая часть, которая состоит из краткой шпаргалки и ключевых правил по теме.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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