Медицинская служба Федерации регби России перешла на экспресс-тестирование

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С началом регулярного чемпионата медицинская служба Федерации регби России использовала диагностику методом ПЦР (полимеразная цепная реакция), но на получение результатов уходило от 3 до 5 дней. Низкая оперативность увеличивала риск развития воспалительного процесса и дальнейшего распространения вируса.

Мониторинг более оперативных и максимально точных методов диагностики вывел Федерацию регби России на экспресс-тесты глобальной био-диагностической компании SD BIOSENSOR. Возможности экспресс-диагностики позволили проводить тестирование спортсменов и выявлять носителей вируса COVID-19 в режиме реального времени на начальном этапе заболевания, а также при бессимптомном течении болезни без применения дорогостоящего медицинского оборудования.

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Тесты спортсменам, тренерам и обслуживающему персоналу проводятся перед матчами. Результат, который получается в течение 10-15 минут, позволяет не беспокоиться за здоровье спортсменов и окружение, а также снизить риски и замедлить темпы распространения вируса. Федерация регби России и регбийные клубы стали использовать экспресс-системы компании SD BIOSENSOR, которые позволяют выявить антиген коронавирусной инфекции в образцах мазков из носоглотки человека с первого дня появления симптомов. Такие тесты на российский рынок поставляет компания «Уайт продакт». Они прошли клинические испытания в крупных больницах, в том числе НИИ скорой помощи им Н. В. Склифосовского, где получили высокие оценки медицинского персонала. Такие южнокорейские тесты не дают ложноположительных значений, а также обладают высокой точностью (до 92% по результатам клинических исследований) и включены в рекомендации ВОЗ и Минздрава РФ.

По словам руководителя медицинской службы Федерации регби Екатерины Сидоренко, современные экспресс-системы SD BIOSENSOR упростили задачи в обеспечении безопасности проведения соревнований и позволили оперативно реагировать на эпидемиологическую ситуацию в целом.

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