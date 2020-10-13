Подшефные кадеты Росгвардии приняли участие в акции «Эстафета добрых дел»

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, подшефные росгвардейские курсанты ВПК «Патриот» имени Мишенина, офицера СОБР, погибшего при исполнении служебного долга, приняли участие в облагораживании объекта культурного наследия «Противотанковый ров» в районе села Ерик-Шопино (Белгородской области). В мероприятии также приняли участие юнармейцы и представители администрации поселка Северный.

Напомним, что фрагмент противотанкового рва, обустроенного в 1943-м году на участке обороны бойцов 1243-го стрелкового полка, является одной из исторических достопримечательностей Белгородской области. Сегодня он — памятник истории, находящийся под защитой государства. В общей сложности протяженность искусственного противотанкового препятствия во время Великой Отечественной составляла несколько километров, но сегодня остался только небольшой участок протяженностью в 250 метров.

Кадеты собрали мусор, сухую траву и ветки. И тем самым внесли свой вклад в сохранение исторического объекта. Как отметил курсант ВПК «Патриот» имени Мишенина Святослав Гончаров, славные места нашей Победы, места, где проходили ключевые сражения красной армии, не должны быть забыты и не должны прорастать бурьяном. Он подчеркнул:

- Стараться внести свою лепту в поддержание порядка на объектах культурного наследия - это нравственный долг каждого, кто сегодня живет под мирным небом.