Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 12 октября 2020: В регионе резко возросло число тяжелых больных,подключенных к ИВЛ

В регионе резко возросло число тяжелых больных,подключенных к ИВЛ. Фото: "КП" Архив

Число подключенных к ИВЛ пациентов достигло 51

По состоянию на 12 октября число тяжелых больных, зараженных коронавирусом, резко возросло и составило 51 случай. Все пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Всего на госпитализации в области находится 527 человек. За минувшие сутки в области коронавирусная инфекция подтверждена у 77 человек (с начала пандемии — 9 719).

наибольшее число новых заражений за минувшие сутки пришлось на Яковлевский район — COVID-19 подтвержден у 24 пациентов (всего 481). В Белгороде выявлено 18 новых заболевших (всего 2 228), В Старооскольском городском округе 11 (всего 1 475), в Прохоровском районе 9 (всего 179), в Ракитянском 7 (всего 424). От заражения коронавирусом в области скончались 66 человек.

Распределение заболеваний по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Стимулирующие выплаты за сентябрь белгородские медики, работающие с ковидными пациентами, получат уже завтра

Уже завтра, 13 октября, белгородские медики, которые работают с ковидными пациентами, получат стимулирующие выплаты за сентябрь. Об этом на брифинге, посвященном ситуации с распространением COVID-19 , рассказала заместитель губернатора Наталия Зубарева. Она подчеркнула, что ведомство прилагает все усилия, чтобы все сотрудники получили все выплаты, которые только можно. В частности, Наталия Зубарева отметила:

- Сегодня с нашей стороны было подписано соглашение о выделении дополнительных средств на выплаты из федерального бюджета по двум постановлениям. Одно постановление касается выплат работникам поликлиник, скорой помощи и стационара, а второе касается только скорой помощи и стационара. По всем выплатам соглашение со стороны министерства здравоохранения подписывается сегодня. Все деньги уже поступили в область, они будут сегодня же перечислены на счета медицинских организаций, и завтра сотрудники получат стимулирующие выплаты за сентябрь.

Также на брифинге доложили, что такая же заявка, но на октябрь, уже подготовлена и направлена в министерство здравоохранения.