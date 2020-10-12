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В минувшую пятницу начальник отдела клиентских менеджеров РГС Белгородского отделения ПАО Сбербанк Максим Гулевский торжественно вручил удостоверение о завершении обучения в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» по дополнительной профессиональной программе «Летняя цифровая школа» старшему преподавателю НИУ «БелГУ» Татьяне Лысаковой. Напомним, что обучение по треку «Data Science» – это только одна из возможностей, которые предоставляет сегодня корпоративный университет.

– В дальнейшем Вы можете продолжить обучение уже на очных программах нашего университета и не только повысить квалификацию, но и расширить диапазон направлений деятельности, – отметил Максим Гулевский.

В программу обучения входили курсы «Введение в искусственный интеллект», «Основы Python», «Машинное обучение» и «Python для анализа данных».

– Программа была дистанционной, но очень насыщенной и познавательной. Было получено много знаний от практиков о решении актуальных задач. Рассмотрены очень хорошие кейсы. Всё это я могу теперь использовать в своей преподавательской работе, передавая эти знания студентам, – рассказала Татьяна Лысакова.

С получением удостоверения о завершении обучения и, главное, с приобретением новых знаний Татьяну Лысакову поздравил проректор по экономике НИУ «БелГУ» Игорь Полевой, который отметил многоплановость взаимодействия Белгородского госуниверситета со Сбербанком.

– В нашем университете есть именная аудитория «Учебный класс Сбербанка», наши студенты пользуются программой льготных образовательных кредитов, представители Сбербанка являются ценными преподавателями-практиками. Мы рады, что наше сотрудничество постоянно расширяется, – подчеркнул Игорь Полевой.