В Белгородской области полицейские рассказывают призывникам об опасности наркотиков

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Белгородская область присоединилась к Общероссийской акции «Призывник». Она проводится ежегодно и направлена на профилактику наркомании.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД региона на днях посетили военно-патриотический лагерь в Шебекинском городском округе. С ребятами встретились подполковник полиции Марина Борченко и специалист по работе с молодежью Центра молодежных инициатив Валерий Фролов. Участники мероприятия обсудили проблему наркомании.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Молодым людям рассказали о том, как наркотики разрушают человеческие жизни. Сотрудник полиции обратила внимание на ответственность за пропаганду запрещенных веществ и их распространение. Не секрет, что в поисках легкого заработка молодые люди нередко становятся закладчиками – разменной монетой в руках наркобизнесменов, и вскоре оказываются на скамье подсудимых. При этом за сбыт самой мелкой партии наркотиков можно лишиться свободы на восемь лет. За распространение крупной партии предусмотрено минимум десять, максимум – двадцать лет колонии. Даже банальное любопытство и разовое употребление может обернуться серьезными проблемами при трудоустройстве. Правоохранители призвали молодежь задуматься о своем будущем и вести здоровый образ жизни.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что профилактические мероприятия продолжатся. Они пройдут не только в военно-патриотических лагерях, но и в расположенных на территории региона войсковых частях.