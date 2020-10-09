Игорь Артамонов сообщил о новых мерах поддержки жителей Липецкой области, находящихся на домашнем лечении с диагнозом коронавирус

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Соответствующий законопроект будет внесен в Липецкий областной Совет депутатов. Ожидается, что его рассмотрят на очередной сессии в конце октября. Об этом сегодня сообщил глава региона на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Игорь Артамонов поручил разработать законопроект о внесении изменений в Закон Липецкой области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Липецкой области» в части бесплатного лекарственного обеспечения больных новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении.

«Эта мера социальной поддержки начнёт действовать, как только будут внесены изменения в закон. Это серьезные деньги, мы пересмотрим статьи расходов бюджета, потому что здоровье важнее», - сказал Игорь Артамонов.

Также будут расширены объемы тестирования, в том числе за счёт применения экспресс – тестов. В конце октября в Ельце начнет работать дополнительная лаборатория, а существующие центры будут переведены на круглосуточную работу. Это позволит проводить более 2200 исследований на коронавирус в сутки. Кроме того, предполагается привлечь к работе лаборатории регионального УФСИН.

«Необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима в транспорте, общественных местах, организациях и предприятиях. Работодатели должны обеспечить перевод сотрудников на удаленный режим работы. Также начали привлекать волонтёров для помощи пожилым людям, которые должны оставаться дома. Если не прервем цепь заболеваемости, то придется возвращаться к тем ограничениям, которые были весной, а их никто не хочет», - отметил Игорь Артамонов.

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На заседании штаба санитарными врачами предлагалось ввести предварительную запись в учреждениях оказания услуг, ограничить посещение транспорта в час пик, потребовать от работодателей, осуществляющих перевозки сотрудников, соблюдения масочного режима. Также сотрудникам ЮВЖД будет рекомендовано усилить контроль за пассажирами в поездах, все должны носить маски.

До конца недели медики развернут дополнительные 200 коек в больнице №4 «Липецк Мед». Совокупный коечный фонд составит 1800 коек, отметил в своем докладе заместитель главы администрации Липецкой области Александр Ильин.

По сравнению с прошлой неделей количество больных увеличилось на 150 человек, в больницы госпитализируют пациентов с третьей и четвертой степенью поражения легких (более 50% объёма легких), остальные лечатся амбулаторно. В конце октября в регион поступит мобильный комплекс компьютерной томографии, который будет находиться на территории инфекционной больницы, в случае необходимости он сможет отправиться в любой район области.

Что касается контроля за соблюдением санитарных требований, то проверки проводятся регулярно, отметил заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов. На прошлой неделе проверено 300 торговых точек, шесть промышленных предприятий. Ведется активная работа с районами, администрации которых должны также организовать проверки общественных мест, предприятий, транспорта.

В образовании ситуация остаётся стабильной, рассказал заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин. Три школы в регионе закрыты на карантин, при этом одна из них по причине коронавируса. В 41 учебном заведении закрыты 64 класса, 1466 учеников перешли на дистанционное обучение. На карантине находятся одно дошкольное учреждение, две школы искусств. Некоторые образовательные учреждения планируют перенести каникулы на более ранние сроки.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.