Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 9 октября 2020: В Шебекико у 6 рожениц и 3 беременных — COVID-19, в Валуйках на карантине 29 классов

В Шебекико у 6 рожениц и 3 беременных — COVID-19, в Валуйках на карантине 29 классов. Фото: "КП" Архив

Как сообщила во время сегодняшнего брифинга заместитель начальника регионального департамента здравоохранения и социальной защиты населения области Людмила Крылова, в резервный стационар на базе Шебекинской ЦРБ сегодня перевели 6 рожениц и 3 беременных женщин, у всех подтвержден анализ на COVID-19. Чиновник подчеркнула, что новорожденных в этой больнице нет, туда направили только самих женщин. Сам стационар рассчитан на 53 койки.

В Валуйках на карантин закрыли 29 классов и отправили по домам 752 школьника. При этом из 55 заболевших детей коронавирус не подтвержден ни у кого. У них диагностировали ОРЗ, грипп и другие подобные заболевания.

Распределение заболеваний по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

По сообщению областного оперативного штаба, на 9 октября в области коронавирус подтвержден у 78 человек (всего с начала заболевания в области зарегистрировано 9 488 случаев коронавирусной инфекции). 507 человек находятся на госпитализации. Резко увеличилось число тяжелых — 48 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Наибольшее число заболеваний в Белгороде — 31 случай (всего 2 128). Согласно статистическим данным следом идут Белгородский район — 9 случаев (всего 1 081), Старооскольский городской округ и Волоконовка — по 7 случаев.

Жертвами коронавирусной инфекции в области стали 66 человек.