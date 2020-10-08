У белгородцев спросят мнение о полиции

В Белгородской области изучат мнение населения о полиции. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области изучат мнение населения о полиции. Исследование должно показать насколько местные жители доверяют сотрудникам органов внутренних дел. По результатам также станет понятно, что именно повлияло на отношение белгородцев к правоохранителям.

Изучать мнение будут путем анкетирования. Мероприятия пройдут в регионе с 13 по 22 октября.

В областном УМВД также отметили, что общественное мнение – один из основных критериев оценки деятельности органов внутренних дел. Это закреплено в «Законе о полиции».

Такие исследования проводились не раз. По данным УМВД, их цель – получить объективную картину о степени удовлетворенности граждан работой правоохранителей и усовершенствовать оперативно-служебную деятельность.

Согласно размещавшейся в предыдущие годы на сайте ведомства информации, результаты независимых исследований говорят о положительном настрое белгородцев к полиции. Регион в числе лидеров по таким показателям как уровень доверия населения к правоохранителям и защищенность граждан. Это не раз отмечал при посещении Белгородской области и статс-секретарь – заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.