Коронавирус в Белгородской области, последние новости на 8 октября 2020: 74 новых заражений за сутки, 501 пациент на госпитализации, 39 — в тяжелом состоянии

74 новых заражений за сутки, 501 пациент на госпитализации, 39 — в тяжелом состоянии. Фото: "КП" Архив

За последние сутки в Белгородской области выявлено 74 новых пациентов, у которых подтвердился диагноз COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе число заболевших коронавирусом достигло 9 410 человек. Значительно возросло число пациентов, которых направили на госпитализацию — 501 человек. Также значительно увеличилось число тяжелых — 39 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По муниципалитетам наибольшее число новых коронавирусных пациентов выявлено в Белгороде — 19 случаев, всего в областном центре зарегистрировано 2 109 человек с коронавирусной инфекцией. За последние сутки также 11 новых больных в Ракитянском районе и 9 — в Яковлевском. 7 — в Белгородском районах и по 6 — в Старооскольском и Губкинском горокругах. Есть новые заболевания и в других муниципалитетах области.

Распределение заболеваний по районам Белгородской области. Фото: Скриншот сайта

Напомним, что по решению заместителя губернатора области Дениса Буцаева в регионе ужесточают карантинные меры. В частности это касается соблюдения масочного режима в торговых точках и в общественном транспорте.