Белгородские энергетики построили больше 10 километров сетей наружного освещения

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

С января по сентябрь 2020 года «Россети Центр Белгородэнерго» построил более 10 км сетей наружного освещения вдоль ранее не освещенных участков автодорог в районе сел Колотиловка, Ивица и Нечаевка. Для освещения трасс смонтировано свыше 200 светодиодных светильников, включенных в автоматизированную систему управления наружным освещением (АСУНО).

В рамках заключенных контрактов белгородские энергетики построили современное наружное освещение на участке автодороги «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка – Вязовое» в селе Колотиловка Краснояружского района, проложив 4,8 км кабельных линий и установив 127 светодиодных светильников. Аналогичные работы были выполнены в селах Ивица и Нечаево Корочанского района. Освещение появилось на участке дороги «Белгород – Новый Оскол – Советское - Ивица» - Нечаево» протяженностью 5,3 км. Здесь смонтировано 89 светодиодных светильников.

До конца года освещение также появится на участке трассы «Крым» - Комсомольский – Красиво» в районе поселка Комсомольский и хутора Ближний Белгородского района, в селе Березовка Борисовского района, селах Илек-Пеньковка и Вязовое Краснояружского района. В частности, в Борисовском районе работы близки к завершению. Энергетики проложили 9,6 км кабельных линий наружного освещения, установили 126 из 172 опор. В настоящее время ведут монтаж кронштейнов и светильников.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В текущем году наружное освещение будет модернизировано сразу в нескольких городах и населенных пунктах региона: Белгороде, Старом Осколе, Шебекино, Строителе, селах Анновка (Корочанский район), Головчино и Смородино (Грайворонский район), Вислая Дубрава (Губкинский район), Красное, Лозовое (Ровеньской район), Песчаное (Ивнянский район).

Дополнительно до конца года будет выполнено дооснащение наружного освещения в Валуйском, Губкинском, Старооскольском, Яковлевском городских округах, Корочанском, Красногвардейский районах. Общая протяженность новых сетей — 13,3 км, количество новых светоточек - 512 шт.

В целом в рамках модернизации и текущей эксплуатации за 9 месяцев Белгородэнерго установило в регионе 1304 светильника, до конца года планируется смонтировать 6647 новых светоточек.

На текущий момент в зоне обслуживания Белгородэнерго эксплуатируется более 213 тысяч светоточек. 100 % относятся к категории энергоэффективных, более 14 тысяч являются светодиодными. Управление режимами горения обеспечивается посредством автоматизированной системы, которая дает возможность дистанционно контролировать состояние сетей, управлять горением пофазно по утвержденному графику или по команде диспетчера, вести учет энергопотребления. АСУНО в Белгородской области охватывает более 68% светоточек. В 2019 году в Белгородской области взят курс на модернизацию наружного освещения с увеличением доли светодиодных светильников нового поколения и совершенствованием системы управления ими.