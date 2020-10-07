Три новых 220-тонных самосвала приступили к работе в карьере Лебединского ГОКа

На сегодняшний день в карьере Лебединского ГОКа эксплуатируются 23 220-тонных самосвала.

Металлоинвест продолжает обновление парка карьерной техники Лебединского ГОКа. К работе в карьере приступили три новых 220-тонных автосамосвала БЕЛАЗ. Впервые в истории предприятия большегрузам присвоены имена почётных горняков.

Новые «гиганты» названы в честь водителей Петра Ивановича Ерёменко и Леонида Петровича Ерыгина, а также Ивана Матвеевича Пожидаева, слесаря по ремонту автомобилей. Все они – выдающиеся личности, передовики производства, высококлассные специалисты и мудрые наставники. Отработали на Лебединском ГОКе не один десяток лет, были неоднократно отмечены наградами разных уровней за профессионализм.

Новые «гиганты» названы в честь водителей Петра Ивановича Ерёменко и Леонида Петровича Ерыгина, а также Ивана Матвеевича Пожидаева.

Масштабный проект по присвоению имён выдающихся людей и дат знаменательных событий карьерным самосвалам на горнодобывающих предприятиях России стартовал в 2020 году по инициативе ОАО «БЕЛАЗ».

Иван Пожидаев.

- Какая бы ни была в нашем распоряжении техника и оборудование, мы не добивались бы таких высоких производственных результатов, если бы ей не управляли наши работники – профи, ассы, мастера, – прокомментировал Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Присвоение имён наших передовиков большегрузам – отличная практика. Для ветеранов – это знак почёта и уважения, для молодежи – пример для подражания и стимул для покорения новых высот.

Леонид Ерыгин.

Современные 220-тонные карьерные самосвалы – высокопроизводительные, мощные, надёжные, совершенные в управлении. За работой всех систем автомобиля следит электроника, а информация в реальном времени выводится на приборную панель. Несмотря на габариты автосамосвала, обеспечен прекрасный обзор. Видеоизображение с четырёх камер, установленных по периметру большегруза, выводится на монитор в кабине. Созданы хорошие условия для водителя: климат-контроль и удобное кресло, эргономичное расположение элементов управления. Всё это позволяет выполнять работу эффективно и с соблюдением самых высоких требований безопасности.

Пётр Ерёменко.

На сегодняшний день в карьере Лебединского ГОКа эксплуатируются 23 220-тонных самосвала.

Компания «Металлоинвест», в рамках программы по модернизации горнотранспортного комплекса, регулярно пополняет парк карьерной техники своих предприятий современным, высокотехнологичным оборудованием, улучшает условия труда персонала, снижает себестоимость продукции и, как следствие, укрепляет позиции компании на внутреннем и мировом рынках.