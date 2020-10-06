Во время карантина 2/3 клиентов «Открытия» стали пользоваться онлайн-банкингом

Карантин подтолкнул россиян к использованию онлайн-банкинга для получения финансовых услуг. Фото: "КП" Архив

- Если на 1 января 2019 года мобильным банком пользовались 39% клиентов банка «Открытие», на конец прошлого года – почти 50%, то сейчас – 67%, – заявил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов в ходе круглого стола «Банковская система: уроки коронакризиса» в МИА «Россия сегодня».

Задорнов отметил различия в поведении клиентов разных сегментов во время коронакризиса. Корпоративное кредитование росло практически без замедления, в том числе за счет программ господдержки. Потребовались деньги и экспортерам, что также поддержало корпоративное кредитование. Практически не сократилось розничное кредитование. Государственная льготная программа ипотеки под 6,5% сыграла в этом ключевую роль. Ипотечные выдачи год к году выросли на 14%. Объемы потребительского и автокредитования также не снизились.

- Банк «Открытие» уже в середине августа выдавал розничных кредитов (как ипотечных, так и кредитов наличными) больше, чем в марте, который был пиковым месяцем по выдаче кредитов физлицам. Ипотека в банке «Открытие» в августе-сентябре росла темпами на четверть выше, чем феврале-марте 2020 года, - сказал президент-председатель правления банка «Открытие».

Самая большая неопределенность среди всех клиентских сегментов наблюдается в малом и среднем бизнесе. По слова Задорнова, банк «Открытие» реструктурировал 20% кредитного портфеля МСБ.

Напомним, что банк «Открытие» первым на рынке предложил поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, наиболее сильно пострадавшим в период кризиса, и одним из первых – частным клиентам. Перечень экстренных мер включал в себя кредитные каникулы, а также существенные льготы по расчетно-кассовому обслуживанию, вплоть до обнуления обязательных платежей и комиссий.