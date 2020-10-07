Белгородские энергетики продлевают дистанционной формат работы с клиентами

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

В связи с осложнением эпидемиологической обстановки «Россети Центр Белгородэнерго» напоминает потребителям о возможности получить услуги в дистанционном формате.

После введения карантинных мер все офисы обслуживания потребителей временно прекратили очное обслуживание населения и перешли в дистанционный режим работы. Чтобы ограничить социальные контакты и обезопасить здоровье посетителей и сотрудников филиала, все услуги филиал предоставляют посредством интерактивных сервисов.

Подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно в личном кабинете на портале «ТП.РФ» https://портал-тп.рф/. Для этого необходимо зарегистрироваться. После активации заполнить форму заявки, выбрав нужный тип подключения, основные характеристики объекта (категория надежности, максимальная мощность) и прикрепив копии документов.

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Дистанционно оформить заявку на установку или замену прибора учета электроэнергии, сопровождение технологического присоединения, задать вопрос или оставить обращение, касающееся качества электроснабжения, удобно на сайте компании http://www.mrsk-1.ru в разделе «Потребителям».

Также в «Россети Центр» работает круглосуточная горячая линия 8-800-220-0-220, (звонок бесплатный), короткий номер 13-50. По этому телефону потребители могут получить квалифицированную консультацию специалистов по всем вопросам, касающимся электроснабжения.

Самостоятельно узнать о причинах отсутствия электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения также можно на сайте компании www.mrsk-1.ru в разделе «Информация об отключении – сообщить об отключениях». Если на момент запроса информация отсутствует, ответ с разъяснением причин отключения электроэнергии и планируемых сроках восстановления электроснабжения направят потребителю по электронной почте или SMS.

Кроме того, в этом году у «Россети Центр» появился круглосуточный чат-бот в Viber. Чтобы отправить сообщение об отсутствии электроэнергии, необходимо добавить чат-бот в контакты, используя опубликованный QR-код, и запустить диалог. Для этого следует нажать на вкладку «Ещё», выбрать пункт «Добавить контакт» - «Сканировать QR-Код».