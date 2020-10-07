Белгородцы простились с умершим от коронавируса директором мединститута НИУ «БелГУ» Владимиром Куликовским

Белгородцы простились с Владимиром Куликовским.

7 октября Белгородцы простились с умершим от коронавируса директором мединститута НИУ «БелГУ», заведующим отделения областной клинической больницы Владимиром Куликовским. Церемония прощания прошла в Преображенском соборе, ее лично провел митрополит Белгородский и Старооскольский владыка Иоанн.

Напомним, что о смерти Владимира Куликовского стало известно еще 5 октября. Он проходит лечение от коронавируса в городской больнице №2 Белгорода и в последние дни был подключен к аппарату ИВЛ.

На церемония прощания собралось множество горожан, близких и друзей Владимира Куликовского. Накануне экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал в социальной сети, что ушел из жизни выдающийся, искренний и светлый человек, врач от Бога, чей земной путь был всецело посвящён спасению людей. Евгений Савченко , выражая свои соболезнования, подчеркнул: «В этот тяжелый миг утраты хочу выразить слова искреннего соболезнования родным и близким Владимира Федоровича. Такие люди, как Владимир Федорович, не умирают, они уходят в вечность».