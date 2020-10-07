В Белгородской области в селе Новоалександровка Ровеньского района горел детский сад

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Сообщение в дежурную службу о пожаре в здании детского сада в селе Новоалександровка Ровеньского района по улице Айдарская поступило во второй половине дня. На место незамедлительно выехали дежурный караул пожарно-спасательной части № 34 и добровольная пожарная дружина. Огнем оказался поврежден утеплитель под сайдингом наружной стены. По предварительным данным причиной пожара стал недостаток конструкции и изготовления газового оборудования. Пожар удалось оперативно ликвидировать, не допустив распространения огня. Всего за за минувшие сутки в Белгородской области было зарегистрировано 20 пожаров.

Так спасатели ликвидировали возгорание В Белгороде в двухкомнатной квартире на втором этаже 5-этажного дома, где загорелась кухня. В селе Крюк Новооскольского городского округа по улице Центральная загорелся дом. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

На хуторе Тополи Грайворонского городского округа по улице Головчинская огонь охватил сразу несколько строений. Огонь полностью уничтожил навес, пристроенный к летней кухне, а в самой кухне повреждена стена-фронтон. Кроме того, от летней кухни загорелся соседний дом. Для ликвидацию пожара выезжали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 43, № 22 и добровольная пожарная дружина Доброивановской территориальной администрации. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил монтажа электропроводки.

Также в течение минувших суток пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 16 ландшафтных пожаров. Наибольшее количество загораний сухой травы было зарегистрировано в Шебекинском городском округе – здесь пожарно-спасательные подразделения 6 раз выезжали на ликвидацию загораний травы и камыша. Ландшафтные пожары были ликвидированы в Старооскольском, Новооскольском и Губкинском городских округах, в Красненском, Волоконовском и Белгородском районах. Общая площадь, уничтоженная огнем в этих муниципальных образованиях, составляет около 10 гектаров. На двух лиц, действия которых привели к ландшафтным пожарам, составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 20.4 КОАП РФ и вынесено административное наказание в виде штрафа.