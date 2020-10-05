Компания «Металлоинвест» передала музыкантам Белгородской филармонии концертный рояль мирового уровня

Металлоинвест содействует развитию культуры и искусства на Белгородчине.

Рояль ведущего мирового производителя фирмы Steinway & Sons представлен на большинстве крупных мировых сцен. Теперь инструмент есть и в Белгородской филармонии. Первым сесть за новый инструмент доверили Денису Смирнову, учащемуся детской музыкальной школы №1 города Белгорода. Он исполнил «Листок из альбома» Р. Глиэра. А после заслуженная артистка РФ, лауреат Премии Президента России Екатерина Мечетина исполнила Концерт №1 для фортепиано с оркестром Ф. Шопена и «Рапсодию на тему Паганини» С. Рахманинова.

Заслуженная артистка РФ, лауреат Премии Президента России Екатерина Мечетина.

- Мы благодарны Металлоинвесту за оказанную поддержку, – отмечает директор Белгородской государственной филармонии Светлана Баруха. – Теперь у нас есть второй рояль, на котором смогут показать свою лучшую игру ведущие пианисты России и мира. Он расширит наши репертуарные возможности, можно будет исполнять сложнейшие музыкальные произведения для двух роялей. Невозможно переоценить значимость этого события для нас, профессионалов, для развития и популяризации культуры и искусства в нашей области, для всех почитателей вечной, никогда не устаревающей классической музыки.

- Девиз Металлоинвеста – ресурсы создают возможности. Мы на протяжении десяти лет конструктивно сотрудничаем с областью в рамках социально-экономического партнерства и помогаем реализовывать проекты, улучшающие качество жизни сотрудников наших предприятий, их семей, всех жителей Белгородчины, – отметил Олег Михайлов, управляющий директор Лебединского ГОКа. – Я желаю, чтобы этот удивительный и уникальный рояль звучал на вашей сцене десятки лет, а музыка согревала наши сердца.

Первым сесть за новый инструмент доверили Денису Смирнову, учащемуся детской музыкальной школы.

- Для всех нас это, безусловно, большой подарок от Металлоинвеста. Мы долгие годы мечтали, чтобы музыкальный инструмент мирового уровня появился в нашей филармонии, – прокомментировал Константин Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры Белгородской области. – И благодаря надежному партнёру региона это осуществилось. Спасибо за поддержку!

Металлоинвест вносит значительный вклад в развитие Губкина, Старого Оскола и региона в целом в рамках социально-экономического партнерства Компании с правительством Белгородской области и администрацией городов. Общий объем инвестиций по программе 2020 года превышает 8,6 млрд рублей, в том числе вклад Металлоинвеста – 1,7 млрд рублей. Компания выступает надежным партнером в развитии городов присутствия, поддерживает учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта.