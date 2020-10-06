В Белгородской области виновные в поджогах сухой травы ответят перед Законом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Причиной практически всех ландшафтных пожаров в регионе является безответственное поведение граждан, пренебрегающих правилами пожарной безопасности. Только на минувшей неделе в области было зафиксировано 66 случаев горения сухой травы и камыша на площади свыше 70 гектаров. Составлено 5 административных материалов и виновные будут наказаны. Напомним, что за поджог сухой травы, а также за различные нарушения требований пожарной безопасности, которые в той или иной мере могут явиться следствием или послужить причинами природных пожаров, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административных штрафов: на граждан – в размере 2 000 - 3 000 рублей; на должностных лиц – 6 000 - 15 000 рублей; на юридических лиц – 150 000 - 200 000 рублей. Подчеркнем, что в условиях особого противопожарного режима меры административной ответственности усиливаются двукратно.

С виновных в палах сухой травы взыщут материальный ущерб

Так, 1 октября в хуторе Клиновый в Ровеньском районе был установлен виновный в поджоге камыша. Материалы проверки по факту пожара будут переданы в Управление экологического и охотничьего надзора для взыскания материального ущерба, причиненного окружающей среде.

В этот же день в Старооскольском городском округе на хуторе Чумаки мужчина, сжигая мусор, не обеспечил необходимые противопожарные меры, вследствие чего огонь перекинулся на сухую траву и охватил площадь, по предварительной оценке, в 700 квадратных метров. Виновное лицо было привлечено к административной ответственности, а материалы проверки по факту пожара также будут переданы в Управление экологического и охотничьего надзора.

Похожие случаи, когда огонь от разведенного костра перекинулся на сухую траву, произошли также в селах Стрелецкое и Ближняя Игуменка Белгородского района 3 и 4 октября. В обоих случаях виновные лица установлены и привлечены к административной ответственности.

По этой же причине 4 октября произошел пожар и в селе Шопино Белгородского района. Здесь, чтобы остановить пламя и не допустить его перехода на жилой сектор, с огнем боролись подразделения нескольких пожарно-спасательных частей, а также добровольные пожарные дружины и команды. Виновное лицо было установлено и привлечено к административной ответственности, а материалы проверки по факту пожара передаются в Экоохотнадзор для взыскания материального ущерба, причинённого окружающей среде.

С начала пожароопасного периода на территории области зарегистрировано 1140 случаев загорания

Всего же с начала пожароопасного периода текущего года на территории Белгородской области зарегистрировано 1140 случаев загорания сухой растительности и мусора. За выявление случаев сжигания (палов), а также за различные нарушения требований пожарной безопасности органами государственного пожарного надзора составлено 884 административных материала на общую сумму 908 тысяч рублей.

Чрезвычайное ведомство напоминает, что выжигания сухой травы опасны и запрещены законом. А если из-за чей-то небрежности погибнут люди или будет причинен крупный материальный ущерб, возможно и уголовное наказание. Спасатели в очередной обращаются к гражданам: не оставайтесь безучастными! Если вы стали свидетелем ландшафтного пожара в непосредственной близости от жилых строений, не думайте, что кто-то кроме вас уже вызвал пожарных. Обычно люди надеются друг на друга, и в итоге диспетчер получает первый звонок с опозданием, когда пламя уже «бушует» на жилых строениях. Пусть о пожаре лучше сообщат 10 человек, чем не позвонит никто. По возможности, оповестите жильцов расположенных рядом домов.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722)39-99-99.