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Флаг Белгородской области побывал на Эльбрусе

Представители Белгородского землячества развернули стяг на самой высокой точке горы
Екатерина ПАПАКИНА
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Фото из архива Евгения Махортова.

Фото из архива Евгения Махортова.

Группа из 13 храбрецов, вооружившись 30-килограммовыми рюкзаками, двинулась покорять снежную вершину. Как рассказывает член спортивной комиссии землячества Евгений Махортов, амбициозным планам некоторых не суждено было сбыться из-за крутого во всех отношениях нрава Эльбруса: нескольких участников группы уже в первые дни восхождения инструкторам пришлось спускать вниз по причине плохого самочувствия.

- Я специально выбрал самый сложный маршрут восхождения, дикий, без цивилизации, с палатками, только ты и природа, - признается Евгений. - Вокруг нас - сумасшедшая красота, отличная атмосфера. Но гора быстро показала кто тут «ПАПА»…

Фото из архива Евгения Махортова.

Фото из архива Евгения Махортова.

Сложностей много, адреналин зашкаливает, природа «одаривает» пургой, первая попытка подняться на высоту заканчивается неудачей – экспедиция мало была похожа на увеселительную прогулку. Лишь на десятый день четырем участникам и одному гиду удается достичь своей цели.

Вот она, вершина! Уставшие, но счастливые спортсмены разворачивают два флага: Белгородской области и Волоконовского района

- Когда забрались на высшую точку Европы и развернули флаги, у меня случился выброс адреналина и эмоции , забравшие много сил, - вспоминает Евгений. - Спуск обратно мне казался вечностью, но я шел с улыбкой на лице и мыслями о следующих моих экспедициях на вершины мира.

Фото из архива Евгения Махортова.

Фото из архива Евгения Махортова.

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