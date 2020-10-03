Флаг Белгородской области побывал на Эльбрусе

Фото из архива Евгения Махортова.

Группа из 13 храбрецов, вооружившись 30-килограммовыми рюкзаками, двинулась покорять снежную вершину. Как рассказывает член спортивной комиссии землячества Евгений Махортов, амбициозным планам некоторых не суждено было сбыться из-за крутого во всех отношениях нрава Эльбруса: нескольких участников группы уже в первые дни восхождения инструкторам пришлось спускать вниз по причине плохого самочувствия.

- Я специально выбрал самый сложный маршрут восхождения, дикий, без цивилизации, с палатками, только ты и природа, - признается Евгений. - Вокруг нас - сумасшедшая красота, отличная атмосфера. Но гора быстро показала кто тут «ПАПА»…

Фото из архива Евгения Махортова.

Сложностей много, адреналин зашкаливает, природа «одаривает» пургой, первая попытка подняться на высоту заканчивается неудачей – экспедиция мало была похожа на увеселительную прогулку. Лишь на десятый день четырем участникам и одному гиду удается достичь своей цели.

Вот она, вершина! Уставшие, но счастливые спортсмены разворачивают два флага: Белгородской области и Волоконовского района

- Когда забрались на высшую точку Европы и развернули флаги, у меня случился выброс адреналина и эмоции , забравшие много сил, - вспоминает Евгений. - Спуск обратно мне казался вечностью, но я шел с улыбкой на лице и мыслями о следующих моих экспедициях на вершины мира.