Первый замгубернатора Белгородской области призвал ограничить проведение массовых мероприятий в регионе в связи с ростом заболеваний коронавирусом

Белгородская область возвращается к весенним ограничениям в связи с ростом заболеваний коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Первый замгубернатора Белгородской области Денис Буцаев на заседании координационного совета заявил, что в регионе нужно ограничить проведение массовых мероприятий. При этом он подчеркнул, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 нужно активизировать те меры, которые действовали в регионе весной.

Областному Совету безопасности и Роспотребнадзору дано поручение организовать проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Денис Буцаев рекомендовал ЕТК предусмотреть возможность выдачи масок тем пассажирам, у которых масок нет.

Также подобные проверки будут проходить в торговых точках и общественных местах, владельцы которых при несоблюдении масочного режима будут строго наказываться. Соблюдать социальную дистанцию, проводить дезинфекцию и применять антисептики должны и на культурных и спортивных объектах.

Исключение на проведение массовых мероприятий, по предложению Дениса Буцаева, коснется только тех мероприятий, которые были запланированы больше двух месяцев назад.

Напомним, что в области растет число новых заболеваний коронавирусом. Так, по состоянию на 3 октября число новых пациентов с подтвержденным COVID-19 составило 67 человек, всего с начала пандемии в регионе заболело 9 067 человек. В последнюю неделю почти половина всех новых случаев заболеваний приходится на Белгород.