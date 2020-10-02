С начала учебного года в Белгородской области коронавирусом заболели 88 школьников и 11 дошкольников. Фото: "КП" Архив

С начала учебного года в Белгородской области COVID-19 был выявлен у 99 детей: 88 школьников и 11 дошкольников, отметила во время брифинга руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева. Все заболевшие выявлены, в основном, во время утренних замер температуры и по симптомам. Тяжелых форм заболевания у детей нет. Они переносят коронавирусную инфекцию или в легкой форме или бессимптомно. При этом индекс очаговости, отметила Елена Оглезнева, равен 4: от одного заболевшего ребенка через контактных лиц выявляют, в среднем, четырех бессимптомных носителей.

Также коронавирусная инфекция выявлена и у сотрудников учреждений. В дошкольных — у 20 человек, в школах — у 65.

Напомним, что в области на карантин закрыты только одна школа - №21, которая расположена в Белгороде. Также на карантин закрыты 2 детсада в Белгороде.

В районах в школах закрыты отдельные классы, всего в области на дистанционный формат переведены ученики 109 классов и 12 дошкольных детских групп.