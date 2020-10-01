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«Ростелеком» запускает сервис юридических консультаций

Услуга доступна абонентам компании в Центральном федеральном округе
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Первый месяц услуга оказывается бесплатно.

Первый месяц услуга оказывается бесплатно.

«Ростелеком» организовал для жителей Центрального федерального округа (ЦФО) сервис юридических консультаций. Услуга «Ростелеком Юрист» доступна абонентам компании в Центральном федеральном округе (кроме Москвы).

«Ростелеком Юрист» – это услуга по предоставлению юридических консультаций, информационно-правовой и справочной поддержки физических лиц. При подключении тарифа «Личный адвокат» у абонента появляется возможность получать целый спектр различных юридических услуг, в том числе экстренные дистанционные консультации в режиме 24/7 онлайн или по телефону. Квалифицированные специалисты помогут оформить льготы, проконсультируют по вопросам семейного законодательства, прав потребителя, ЖКХ и многим другим. Вся история обращений, а также аудиозаписи консультаций по телефону хранятся в личном кабинете пользователя.

Стоимость тарифа «Личный адвокат» составляет 100 рублей в месяц. Первый месяц услуга оказывается бесплатно.

- Когда мы сталкиваемся с ситуациями, требующими оценки юриста, то начинаем, причем не всегда с большим успехом, перебирать в уме: кто из знакомых владеет необходимыми знаниями? Потом ищем информацию в интернете или сами себе становимся юристами, потому что не можем окупить расценки брендовых юридических фирм. А ведь речь всего лишь о бытовых вопросах: ДТП, внезапная отмена авиарейса, уведомление о сокращении на работе, конфликты с соседями при затоплении и прочее. С услугой "Ростелеком Юрист" наши клиенты забудут о своих сложностях – станут защищенными здесь и сейчас. Данный тариф позволит им воспользоваться консультациями профессионального юриста, который в круглосуточном режиме готов прийти на помощь. При этом не тратить лишних сил, времени и денег, - рассказал Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» - директор МРФ «Центр».

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- Очень рад, что у "Ростелекома" появилась такой сервис. Необходимость в юридической консультации возникает у людей регулярно, но не у всех есть возможность обратиться к специалистам. В ЦФО цены на юридические услуги растут быстрее зарплат. И когда у тебя появляется точная уверенность в доступности и временной - 24 часа, и финансовой, то люди почувствуют защиту и стабильность. А в дальнейшем, ко всему прочему, повысят свою юридическую грамотность. Поддержка и помощь – это то, в чем нуждается каждый человек, а в наши дни особенно. Уверен, что такое хорошее начинание найдет отклик и со временем завоюет популярность, - поделился Евгений Ревенко, депутат Государственной Думы, тележурналист.

Подключить сервис «Ростелеком Юрист» можно на сайте https://law.rt.ru/ или по телефону 8-800-1000-800. Услуга оказывается совместно с Национальной юридической службой «Амулекс».

БИЗНЕС-ПРЕСС

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