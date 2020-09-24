«Белгородский цемент»: еще один участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Цементный завод стал первым промышленным предприятием, построенным в Белгороде после Великой Отечественной войны. На заводе всегда внедрялись новые технологии: например, в 1957 году завод первым в отрасли начал использовать гидротранспорт глины из карьера, а в 1958 году его вращающиеся печи были переведены на потребление природного газа.

- Реализация программ нацпроекта окажет положительное влияние на весь рабочий процесс, - уверен Эдуард Андросов генеральный директор ЗАО «Белгородский цемент», входящего в международный промышленный Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». - Улучшит экономические показатели, позволит реализовать скрытые резервы завода и раскрыть потенциал его отдельных работников, поднимет моральный дух коллектива, позволит расширить ассортимент продукции.

Участие в нацпроекте дает предприятиям и их сотрудникам массу выгод. Это внедрение инструментов бережливого производства, за счет которых достигается снижение себестоимости продукции, и, как следствие, повышение конкурентоспособности предприятий, это обучение и повышение квалификации сотрудников, что положительно влияет на их профессиональное развитие и мотивацию. Так же отметим, что каждое предприятие, принимающее участие в нацпроекте, имеет возможность получения льготного займа на развитие и модернизацию, что в свою очередь дает стабильность компании и возможность создавать новые рабочие места, повышать заработную плату, а коллективу – уверенность в завтрашнем дне и возможность развиваться вместе с предприятием.

В Региональном центре компетенций напоминают: для участия в национальном проекте нужно подать заявку на сайте производительность.рф. В числе основных критериев отбора - выручка предприятия от 400 миллионов до 30 миллиардов рублей в год. К слову, национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» стартовал в регионе в октябре 2018 года, а его участниками стали уже 60 предприятий - представители обрабатывающего и пищевого производства, сельского хозяйства, сфер строительства, транспорта.