На Белгородских предприятиях внедряют систему подачи идей

Поступившие предложения рассматриваются техническим советом предприятия, и после положительного решения предложения внедряются.

Система подачи предложений по улучшениям внедряется на предприятиях - участниках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Основная ценность реализации нацпроекта - вовлечение сотрудников предприятия в процесс улучшений. Для этого эксперты РЦК и ФЦК по управлению проектами и изменениями помогают компаниям организовать возможность каждому человеку подать свое предложение по повышению производительности труда, качеству, безопасности, а также по инновациям.

Компании организуют удобные инфостенды с ящиками для подачи идей, а также внедряют цифровые технологии: любой может поделиться наработками в электронном виде. Главная цель - простота и удобство для каждого работника при подаче предложений. Основная часть предложений направлена на достижение экономического эффекта. За проявленную инициативу каждому автору полагается вознаграждение, которое определяется отдельно каждым предприятием. Работники заполняют несложные бланки с описанием проблемы и решением. Поступившие предложения рассматриваются техническим советом предприятия, и после положительного решения предложения внедряются. После подсчета реального экономического эффекта работники получают дополнительное вознаграждение. Отметим, что в настоящее время система подачи предложений активно работает более чем на 25 предприятиях - участниках национального проекта Белгородской области.

Если вспомнить историю, то в Советском Союзе эффективно использовалась система рацпредложений, поэтому и в наше время данная система положительно себя зарекомендовала и позволяет компаниям достигать цели по повышению производительности труда, получать экономический прирост и дополнительно мотивировать своих сотрудников.