Только за сутки в Белгородской области ликвидировали 28 ландшафтных пожаров

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По состоянию на 9 часов 00 минут 1 октября, на территории региона ликвидировано 28 ландшафтных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Благодаря оперативной работе пожарно-спасательных подразделений огонь удалось остановить, он не достиг ни лесов, ни жилых домов.

Общая площадь, уничтоженная огнем, - 50 гектаров

В течение минувших суток наиболее сложная пожароопасная обстановка складывалась на территории Белгородского района (4 случая загорания сухой травы и камыша), Валуйского (4 случая), Старооскольского (3 случая) и Шебекинского (8 случаев) городских округов. Во всех населенных пунктах обстановка осложнялась сильными порывами ветра, а также тем, что возгорание происходило в оврагах и яках, куда был затруднен подъезд пожарной техники.

Общая площадь, уничтоженная огнем, составила около 50 гектаров. Кроме того, зарегистрирован один случай перехода огня от травяного пожара на надворную постройку – в селе Лесное Уколово Красненского района огонь уничтожил сарай, площадью 20 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время в регионе зарегистрирован еще один случай горения сухой травы – в Шебекинском городском округе. Угрозы распространения огня на частный сектор нет.

На борьбу с огнем брошены все силы

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Белгородской области продолжают нести дежурство в усиленном режиме, также с огнем борются сотрудники Управления лесами, Лесопожарного центра, добровольные пожарные команды и дружины и представители территориальных администраций.

При сильном ветре огонь перемещается со скоростью 25-30 километров в час

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Очень часто, выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, белгородцы не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. При этом травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Спасатели предупреждают, что в настоящий момент единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан - полный отказ от выжигания сухой растительности!