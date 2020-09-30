Белгородские больницы получили в дар оборудование

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Лебединский ГОК, входящий в состав компании, передал больницам Белгорода 60 мониторов пациента. Это оборудование отслеживает основные жизненно важные параметры организма, оперативно сигнализирует о возникающих во время анестезии и при искусственной вентиляции легких осложнениях, помогает врачам быстро оценивать состояние пациента, корректировать терапевтические мероприятия.

Белгородская городская больница №2 получила 40 мониторов, областная инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского – 20. Общая сумма оказанной помощи составила 39 миллионов рублей.

- Эпидемиологическая ситуация в нашем регионе остается сложной, врачи продолжают вести борьбу с коронавирусной инфекцией, ежедневно спасают жизни людей, – прокомментировал Владимир Евдокимов, директор по социальным вопросам Лебединского ГОКа. – Металлоинвест оказывает всестороннюю поддержку медицинским учреждениям области, чтобы все жители могли получать качественную помощь, а медики не испытывали нехватки в оборудовании и необходимых для лечения пациентов материалов.

Владимир Евдокимов уверен: бороться с вирусом нужно сообща.

- Помощь Компании весьма своевременна, – рассказала Алёна Богомазова, исполняющая обязанности главврача по организационно-методической работе городской больницы №2 г. Белгорода. – Мы видим рост заболеваемости: на данный момент в больнице находится более 170 человек с диагнозом COVID-19.

Напомним, программа Металлоинвеста направлена на противостояние распространению коронавирусной инфекции и расширению долгосрочных возможностей системы здравоохранения в регионах присутствия компании. Основная часть средств выделена на поддержку учреждений здравоохранения в городах присутствия компании: Старый Оскол, Губкин (Белгородская область), Железногорск (Курская область) и Новотроицк (Оренбургская область), а также областных центров и близлежащих городов (Курск, Белгород, Оренбург и Орск).